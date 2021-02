La renuncia definitiva a la realeza de Harry y Meghan

LONDRES, Reino Unido, 20 (UPI). - El duque y la duquesa de Sussex, Harry (36 años) y Meghan Markle (39), anunciaron que no volverán a participar de forma activa como miembros de la Familia Real británica.

La decisión fue informada ayer a la Reina Isabel II y hecha pública mediante un comunicado del Palacio de Buckingham. "El duque y la duquesa de Sussex han confirmado a Su Majestad la Reina que no regresarán como miembros activos de la familia real", señaló la nota de prensa emitida en el mediodía londinense.

Harry y Meghan viven en Los Angeles desde hace más de un año y desde entonces se han dedicado a la crianza de su hijo, Archie, de un año y nueve meses.

Su vida está afianzada del otro lado del Atlántico y desde un comienzo dejaron entrever que no retornarían a la vida oficial junto a la reina. Durante esos meses, la negociación sobre el futuro de los duques fue ardua y tuvo como partícipes no sólo a la pareja, sino a otros miembros de la familia.

"Tras conversaciones con el Duque, la Reina confirmó que al alejarse del trabajo de la Familia Real no es posible continuar con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio público. Por lo tanto, los nombramientos militares honorarios y los patrocinios reales de los Duques serán devueltos a Su Majestad, antes de ser redistribuidos entre los miembros activos de la Familia Real", señaló el comunicado.

"Si bien todos están tristes por su decisión, el duque y la duquesa siguen siendo miembros muy queridos de la familia", concluyó el reporte oficial. Todavía no está claro cómo se desarrollará la devolución de títulos, nombramientos militares y patrocinios y si esto impactará en las finanzas del matrimonio radicado en los Estados Unidos.

Por su parte, un portavoz del príncipe y la actriz explicó, según consignó el diario The Sun, que "como lo demuestra su trabajo durante el año pasado, el duque y la duquesa de Sussex siguen comprometidos con su deber y servicio en el Reino Unido y en todo el mundo, y han ofrecido su apoyo continuo a las organizaciones que han representado independientemente de su función oficial. Todos pueden vivir una vida de servicio. El servicio es universal, pero aún no se sabe si ese ofrecimiento fue aceptado por la Reina".