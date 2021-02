La denuncia contra Pietragalla

BUENOS AIRES, 20 (NA). - La fiscal federal Alejandra Mangano pidió que se investigue la denuncia del líder qom, Félix Díaz, quien aseguró que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, lo condicionaba para que militara contra el macrismo.

El pedido de la representante del Ministerio Público fue presentado ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Capital Federal, que conduce Marcelo Martínez de Giorgi.

En ese Juzgado, Díaz, en su rol de presidente del Consejo Consultivo y Participativo de Pueblos Indígenas de la Argentina, acusó al integrante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La fiscal, si bien no imputó al secretario de Derechos Humanos sí, requirió medidas de prueba.

En ese sentido, pidió que se cite a declarar a quienes estuvieron presentes en la reunión entre Pietragalla y Díaz: Magdalena Odarda, Elma Toledo, Faustino Lencina y Carol Soae.

Según la denuncia del líder qom, todo fue tras el pedido de reanudar el trabajo del Consejo que preside, durante un encuentro con Pietragalla.

"Nosotros vamos a trabajar con ustedes, pero vamos a trabajar en la campaña electoral para que en 2023 sigamos gobernando y no queremos que vuelva el macrismo. Con esa condición", subrayó el dirigente de La Cámpora, según la declaración de Félix Díaz.

En enero pasado, el líder qom había cuestionado el trato del Gobierno hacia los pueblos originarios: "No nos dan los recursos que necesitamos. Por ejemplo seguimos mendigando agua.