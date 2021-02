“Siempre le voy a estar agradecido a Atlético” Deportes 19 de febrero de 2021 Redacción Por Enzo Copetti dejó Atlético y la Primera Nacional para llegar a Racing. Sobre el salto que significa esta posibilidad en su carrera deportiva, el chaqueño indicó: “Es un gran desafío”, indicó el chaqueño.

FOTO PRENSA RACING ENZO COPETTI. / “Me siento orgulloso que un grande como Racing se haya fijado en mí”.

Se lo nota decidido. Su voz así lo revela a través del teléfono ante el llamado de La Opinión. Los 5 goles que convirtió en las nueve fechas que jugó Atlético de Rafaela en el último torneo de la Primera Nacional, más el despliegue –de otra categoría- que mostró despertaron la atención de varios. Y eso le bastó para llegar a un grande y tener la posibilidad de jugar en la Liga Profesional. “Es un gran paso para mí, un gran desafío en mi carrera. Me siento orgulloso que un grande como Racing se haya fijado en mí, voy a tratar de demostrar de lo que estoy hecho y preparado para estas cosas”. El dueño de esas palabras es Enzo Copetti, quien pasó a préstamo hasta fin de año y con opción de compra a la Academia.

Unión de Santa Fe, Guaraní de Paraguay, fueron los clubes que habían entablado contacto con la dirigencia de la Crema, realizaron una propuesta pero esta no terminó de convencer. Sonó por varios lados y finalmente el elenco de Avellaneda se terminó quedando con la revelación que tuvo el último torneo de la PN.

“Me enteré de la posibilidad de Racing por medio de mi representante (Martín Sendoa), después se dio a conocer que ya casi estaba todo acordado con Atlético y si bien sabía que venía siendo sondeado por varios equipos se me dio esta gran oportunidad y no dude en tomarla y venir a demostrar lo mío a este gran club”, contó el chaqueño de 25 años.

La mayor diferencia que sacó Copetti en el principal torneo de ascenso fue su potencia física y el despliegue a lo largo de los 90 minutos, y sabe que ahora la exigencia será igual, y hasta mayor: “Seguramente la exigencia va a ser mayor, esto estaba esperando, para esto me preparé”, indicó Cope, que luego agregó: “Todos soñamos con jugar en Primera y que se me de así me hace muy bien, me hace sentir muy feliz y espero que todo vaya bien, de mi parte voy a dar lo mejor de mí para el equipo y para el club”.

Llegó a Rafaela en el 2012, tuvo el proceso de Inferiores y se fue ganando su lugarcito en la Primera albiceleste. Pasó varias. Jugó de 5, de 8, en el medio, arriba. Donde hiciera falta. Y de barrio Alberdi, si bien se va –en principios por 10 meses y con opción de compra-, se lleva los mejores recuerdos: “Atlético es como una casa, me formó como jugador y como persona. Siempre me dio una mano, ahora me toca a mí darles una mano a ellos y voy a estar agradecido siempre”.

La Academia no empezó de la mejor forma el torneo (perdió 2-0 en su visita a Banfield), pero Copetti sabe que llega a un grande, un plantel con nombres y tendrá que trabajar duro en la semana para ganarse su lugarcito. “Vengo a pelear un lugar, al venir de afuera y tener mucha gente de experiencia, muy buenos jugadores a uno le va a tocar lucharla, pelearla un poco más para ganarme un lugar y a eso vengo, a dar todo de mi”.