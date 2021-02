Se abre el segundo capítulo Deportes 19 de febrero de 2021 Redacción Por LIGA PROFESIONAL

Gimnasia y Esgrima La Plata, en alza tras su empate como visitante ante Boca, recibirá hoy a Talleres de Córdoba, uno de los cuatro equipos que ganaron en el debut, en el inicio de la segunda fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional. El encuentro se disputará en el estadio "Juan Carmelo Zerillo" de La Plata a partir de las 19:15, con arbitraje de Germán Delfino, asistido por Gerardo Carretero y Sebastián Raineri.

Luego, Banfield, actual subcampeón y uno de los ganadores en el estreno de la zona A, visitará a Arsenal de Sarandí a partir de las 21:30, con el arbitraje de Fernando Echenique.

La fecha. Mañana: 17.10hs Godoy Cruz vs Estudiantes, Lanús vs Defensa, 19.20hs Racing vs Aldosivi, 21.30hs River vs Central. Domingo: 17.10hs Argentinos vs Platense, Sarmiento vs Vélez, 19.20hs Patronato vs Independiente, 21.30hs Newell's vs Boca. Lunes: 19.15hs Huracán vs Unión, Atl. Tucumán vs Central Córdoba, 21.30hs Colón vs San Lorenzo.



Las Posibles formaciones:

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Marcelo Weigandt, Maximiliano Coronel, Germán Guiffrey, Matías Melluso; Harrinson Mancilla, Johan Carbonero o Ignacio Miramón; Matías Miranda, Brahian Alemán, Eric Ramírez; y Nicolás Contín. DT: Martini/Messera.



Talleres: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Piero Hincapié, Enzo Díaz; Federico Navarro, Juan Méndez; Franco Fragapane, Joel Soñora, Diego Valoyes; y Carlos Auzqui. DT: Alexander Medina.



Arsenal: Nicolás Navarro; Julián Navas, Emiliano Méndez, Mateo Carabajal, Emiliano Papa: Leonel Picco, Jesús Soraire, Alejo Antilef, Alan Ruíz: Facundo Pons y Lucas Albertengo. DT: Sergio Rondina.



Banfield: Mauricio Arboleda; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Franco Quinteros; Martín Payero, Alejandro Cabrera, Giuliano Galoppo; Juan Álvarez, Luciano Pons y Mauricio Cuero. DT: Javier Sanguinetti.