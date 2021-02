“Quedan dos finales, hay que jugarlas al 120%” Deportes 19 de febrero de 2021 Redacción Por Con la ilusión intacta de seguir peleando por el ascenso, Joaquín Castellano, la figura de Ben Hur en la noche del miércoles se refirió a lo que viene: el lunes la BH visitará a Atlético Paraná.

Joaquín Castellano resaltó la envergadura del partido que se viene para Ben Hur, ya que no hay margen de error y si quiere meterse en la definición por el ascenso al Federal A, instancia en la cual ya espera Racing de Córdoba, el próximo lunes le deberá ganar a Atlético Paraná en la capital Entrerriana.

“Sabemos que son dos rivales durísimos pero primero tenemos el partido del lunes, es una final más, no sé si existe eso de semifinal porque tenemos que ganar o ganar y para que eso ocurra hay que jugar como lo hicimos ante Carcarañá y dar el 120%”, indicó la figura de la BH en la victoria del miércoles por 3 a 0 ante la Cremería.

En relación al trámite del encuentro, por la última fecha del grupo, el cuál le terminó dando al Lobo el primer puesto de la zona 1 de la Región Litoral Sur del torneo Regional Amateur, Castellano analizó: “Fue un partido que se hizo esperar mucho (tuvo dos postergaciones por covid en el rival), por suerte se nos pudo dar, creo que fuimos justos ganadores y ahora estamos ahí nomás del objetivo tan deseado”.

La BH trabajó bien el partido, le cortó el ritmo a Atlético Carcarañá y si bien el primer tiempo fue parejo, pegó de entrada y luego se defendió de buena manera. “Creo que defendimos bien, fuimos muy agresivos, se disputó mucho, se formaron varios mano a mano, fue un partido duro, lo esperábamos así, pero estuvimos cerrados atrás, firmes, no se cometieron errores, pudimos mantener el cero y golpeamos en los momentos justos”, analizó el mediocampista.

Castellano marcó dos de los tres goles del equipo conducido por Carlos Trullet. Abrió el partido y lo cerró, a pesar que en tiempo complementario Bustamante decretó el 3-0 final. Golazo de tiro libre para asegurar la victoria. “Nunca me hubiese imaginado que iba a convertir así (risas), mientras vengan los goles siempre serán muy bienvenidos”, confesó Castellano.

Y por último, se refirió específicamente al tiro libre, a la confianza que tuvo para tremenda ejecución: “El principal encargado para las pelotas paradas es Leo (Ochoa) por sus antecedentes y cantidad de goles que tiene, ya no estaba en cancha, y siempre practicamos y nos animamos dos o tres; desde el banco vino la fe, Ricky Acosta me la dio, me tuve fe y así que le di al arco y por suerte entró”.