El nuevo Volkswagen Taigun cerca de su debut ¿llegará a Argentina?

Tras la presentación realizada el año pasado, Volkswagen se prepara para lanzar el nuevo Taigun, un inédito SUV compacto que tratará de hacerse fuerte en varios mercados emergentes.

Es importante recordar que la marca tuvo un proyecto fallido en el pasado con un concept que llevaba el mismo nombre, pero nunca llegó a producirse en serie. La idea de lanzar este prototipo estaba tan avanzada que Parabrisas lo manejó en 2013, pero finalmente Taigun no prosperó y tuvimos que esperar a 2020 para que este mismo nombre volviera a ver la luz.

El próximo SUV de Volkswagen adoptará líneas provenientes de otros modelos de la marca como T-Cross, especialmente en la zona trasera, sumado a una estética frontal parecida a la de Tiguan.

Según reveló Autocar, con plataforma MQB, al menos en mercados como India tendrá 4,20 metros de largo y un baúl de 330 litros. A pesar de no ser demasiado grande, el espacio interior será bastante generoso. Puertas adentro, el tablero será similar al de otros modelos de la marca, con una pantalla táctil de 10 pulgadas e instrumental 100 por ciento digital.

El equipamiento también se destacará, ya que contará con seis airbags, control de estabilidad y tracción, asistencia de mantenimiento de carril, control de velocidad crucero, techo panorámico, entre otros.

Debajo del capot, tendrá las siguientes motorizaciones turbo: un 1.0 TSI de 115 CV o un 1.5 TSI de 150 CV, asociado a una transmisión manual o automática de seis velocidades.

El lanzamiento se dará a mediados de 2021, pero por el momento no se sabe si llegará a mercados como los sudamericanos. Por el momento, en nuestra región, el SUV más económico es el nuevo Nivus, el crossover coupé compacto de la firma alemana.



EL NUEVO

VOLKSWAGEN TAOS

Volkswagen abrió la temporada de verano 2021 con su stand en Cariló, con el objetivo de que los clientes de la marca y potenciales usuarios puedan conocer las principales novedades que la firma alemana prepara para este nuevo año.

Más allá de toda la gama disponible, el principal protagonista para este nuevo año es el Taos, el inédito SUV mediano de producción nacional que buscará afianzarse en un punto medio entre T-Cross y Tiguan AllSpace.

Con la conocida plataforma modular MQB de Volkswagen posee 4,45 metros de largo, tiene una distancia entre ejes de 2,68 metros y una capacidad de baúl de 455 litros.

En sintonía con los datos ya conocidos y en el marco del comienzo de la temporada, tuvimos el primer contacto con este nuevo sport utility en su variante tope de gama denominada Highline, con motor 1.4 turbo de 150 CV con 25,5 kgm de torque (250 TSI), asociado a una transmisión automática Tiptronic de seis velocidades y tracción simple.

El equipamiento conocido hasta ahora está integrado por seis bolsas de aire, control de velocidad crucero adaptativo, VW Play, sensor de tráfico cruzado, frenado automático de emergencia, entre otros.



¿UNA TAOS PICK-UP?

Ya no es una novedad que la tendencia para los próximos años serán los SUV y las pick-ups y al parecer la idea de varias marcas sería tener un referente en cada segmento.

Entre las camionetas, cada vez más compañías quieren un modelo mediano de una tonelada, pero por qué no apostar también por un vehículo más pequeño que se posicione en un nivel inferior.

Fiat hizo lo suyo con Toro, aunque por el momento no tiene una pick-up mediana; Ford ya anunció la nueva generación de Ranger y también una camioneta compacta, denominada Maverick; y Renault, hace lo suyo con Alaskan y Duster Oroch.

De todos modos, el caso de Volkswagen es similar al del óvalo, pero el proyecto tiene algunos inconvenientes. Si bien el anuncio de la próxima edición de Amarok ya fue realizado, la marca alemana también tenía previsto una pick-up más pequeña para competir en la gama compacta. Sin embargo, la pandemia del coronavirus impulsó algunos recortes en el marco financiero de la compañía y el plan para un vehículo de estas características se encuentra congelado.

Sin embargo, según reveló Motor 1, Pablo Di Si, CEO de Volkswagen Latinoamérica, anunció el miércoles pasado que Taos, el nuevo SUV que la marca ya produce en la planta argentina de General Pacheco, no será el último modelo para lanzar y además existen varias novedades para diferentes segmentos que serán anunciadas en el próximo tiempo. Por otro lado, también se refirió a varias inversiones "congeladas".

Entre estos últimos podrían estar un nuevo SUV de entrada de gama para posicionar por debajo de Nivus y la Tarok, la tan ansiada pick-up compacta presentada en el Salón de San Pablo 2018 en forma de concepto.

Mientras se espera que el proyecto vuelva a tomar carrera, existen varios elementos que son compartidos entre la posible futura pick-up y el inédito Taos. Por empezar, ambos poseen la plataforma modular MQB. Por otro lado, a pesar de que uno ya es un modelo de serie y el otro es un prototipo, el diseño frontal es bastante parecido.

Según reveló el sitio Mobiauto, no sería extraño que los códigos internos de diseño entre Taos y Tarok sean los mismos (VW316 Taos, VW317 Tarok). Por ejemplo, Polo y Virtus tenían casi la misma codificación (270 y 271). Es por eso que no parece pura casualidad que los estilos en la zona frontal entre el SUV y la pick-up sean los mismos, como sucede con los paragolpes y la línea LED en la parrilla.

En caso de llevarse a cabo el proyecto Tarok, el estilo con su "hermano SUV" no debería cambiar hasta el pilar B, ya sea en diseño exterior o interior. Eso sí, la distancia entre ejes sería un poco más larga que los 2,68 metros del modelo producido en Argentina.

El ancho seguiría igual y la altura sería mayor para recalibrar las suspensiones. Con tracción integral 4Motion, debajo del capot, el motor también sería el mismo con un 1.4 turbo TSI de 150 CV. De todos modos, también podría haber lugar para un 2.0 de 180 CV.

Otro punto que llama la atención es el nombre. Mientras Taos se llamaba hasta hace poco tiempo Tarek, la pick-up adoptó la denominación Tarok, otro indicio que impulsa las semejanzas. Sea como sea, en caso de llevarse a cabo el desarrollo, la fábrica de Volkswagen en General Pacheco (Argentina) podría ser la sede para llevar a cabo la producción, aunque en Brasil también sueñan con tener la camioneta en la terminal de São José dos Pinhais. (Fuente: Parabrisas - Perfil).