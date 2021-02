Mársico y Abdala se reunieron con la ex Secretaria de Energía Locales 19 de febrero de 2021 Redacción Por El concejal del FPCyS, acompañado por el integrante de la juventud del PDP, mantuvo un encuentro con Verónica Geese, con quien dialogaron acerca de la actual situación de la EPE.

Lisandro Mársico Concejal (PDP-FPCyS) conjuntamente con Nicolás Abdala, integrante de la juventud del PDP, visitaron a Verónica Geese ex Secretaría de Estado de la Energía de la provincia de Santa Fe, con quién dialogaron sobre la actual situación de la Empresa Provincial de la Energía.

A partir de dicha entrevista Mársico y Abdala trabajaron sobre un Proyecto de Resolución, que fue ingresado al Concejo Municipal mediante el cual se solicita a la EPE que explicite si se llevaron a cabo inversiones y en caso afirmativo detallarlas, para la Cuidad de Rafaela, con los fondos generados a partir del no pago a CAMMESA, por la compra de energía. “CAMMESA, es una empresa mixta que compra energía a los generadores y la vende a los distribuidores y también en el sistema eléctrico hace de nexo y amortiguador entre generadoras, transportistas y distribuidoras. Por lo tanto nuestra Empresa Provincial (distribuidora) le compra a CAMMESA la energía que consumen 1.350.000 usuarios en la Provincia de Santa Fe”, explicó Nicolás Abdala.

“Actualmente la Empresa Provincial de la Energía adeuda a CAMMESA $ 15.356 millones, siendo de las distribuidoras provinciales la mayor deudora, siendo que en Diciembre de 2019, la EPE, no registraba deuda exigible con la Compañía, según consta en el informe de la Auditoría General de la Nación”, informó el Mársico.

“Ante la voluminosa deuda que existe actualmente, es importante conocer en que se invirtieron o que destino tuvieron, esos fondos que en principio debieron ser utilizados para abonar la energía que se compra a la Compañía y que son aportados por todos los usuarios de la Provincia, al momento de abonar su tarifa por el consumo de energía”, dijo Abdala.

“Si bien, actualmente a partir de Septiembre del 2020 la Empresa comenzó a pagar por la energía que compra, queda por cancelar la deuda citada precedentemente”, finalizó el edil pedepista.