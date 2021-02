Rafaela adhirió al Boleto Educativo Gratuito lanzado por el gobernador

En la ciudad de Rosario, el gobernador Omar Perotti oficializó el Boleto Educativo Gratuito para estudiantes, docentes, auxiliares y no docentes de todos los niveles educativos en el territorio provincial. El intendente Luis Castellano, acompañado por la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, estuvo presente en el acto de firma de convenio en donde Rafaela adhiere a dicho programa provincial. “La firma del convenio de adhesión al Boleto Educativo Gratuito y el acompañamiento del gobernador Omar Perotti es un complemento fundamental para financiar nuestro transporte público municipal”, dijo el mandatario.

A NIVEL LOCAL

El intendente expresó: “Cuando empezamos con nuestro Boleto Educativo Gratuito, la adhesión fue importante. Hoy, tener el acompañamiento y el respaldo del Gobierno provincial para un programa que se sostenía solo con el respaldo municipal, nos ayuda a mantenerlo. Nos permite que cada línea llegue a cada barrio y que cada estudiante pueda viajar, ir y volver desde su casa a la escuela de forma segura”. En ese marco, Castellano indicó que “esto implica que el transporte público tiene que estar a disposición para facilitar que alumnos y alumnas puedan asistir a clases”.

También participaron del acto el ministro de Gestión Pública de la Provincia, Marcos Corach y el senador nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, entre otros.



COMPROMISO ASUMIDO

Por su parte, Bárbara Chivallero expresó que “esto representa el cumplimiento de un compromiso asumido por el gobernador Omar Perotti y va beneficiar los integrantes de la comunidad educativa rafaelina”. “Es una inyección importante para nuestro transporte público que viene de once meses de postergación producto de la pandemia. Una herramienta que garantiza el acceso a la educación y es para uso urbano e interurbano”, dijo.



ACTO DE LANZAMIENTO

A partir de las 19 horas, en el Monumento a la Bandera, el Gobernador Omar Perotti encabezó el acto de lanzamiento, en el que estuvieron autoridades provinciales, municipales, gremiales y sindicales, estudiantes y docentes. Al mismo tiempo, vía Zoom se conectaron referentes que no pudieron estar en el lugar físicamente, pero sí lo hicieron a través de dicha plataforma para participar en forma virtual del evento, el cual contó con una intervención teatral y videos institucionales. Con ellos se logró ilustrar el recorrido histórico transitado hasta llegar al Boleto Educativo Gratuito que tenemos hoy. Por la Municipalidad de Rafaela estuvieron Mónica Andreo, Coordinadora de Gestión Territorial y Transporte, y Franco Sanmartino, Subsecretario de Servicios Públicos y Transporte.