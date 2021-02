Un bocinazo pidiendo el regreso a las clases Locales 19 de febrero de 2021 Redacción Por NUEVO RECLAMO DE "PADRES ORGANIZADOS RAFAELA"

Anoche, frente al palacio municipal, se llevó a cabo el segundo reclamo de "Padres Organizados Rafaela". En esta ocasión, se convocó a un bocinazo, donde se hizo presente un número importante de manifestantes con sus vehículos, pidiendo de manera contundente volver de manera total a la presencialidad en las escuelas. Una de las integrantes de dicha agrupación, Eugenia, le manifestó a este Diario que "queremos volver a las clases presenciales al 100 por 100 en todas las escuelas e instituciones, sobre todo los más vulnerables, al igual que los chicos con discapacidades, que son los que más lo necesitan en este momento, recuperar ese espacio perdido durante el año pasado a raíz de la pandemia. La experiencia en otros países demuestra que es posible, viable y factible, y hasta recomendable, y estamos luchando por eso".

Cabe resaltar que el último miércoles, cerca de mil alumnos de 7º grado de 25 escuelas participaron del regreso a clases presenciales luego de casi un año. En este sentido, la mamá mencionó que "sabemos muy poco de eso, ya que hay poca información, y no se sabe con exactitud cuándo retornarán los chicos de la secundaria. Nuestro objetivo es que todos los chicos de todos los grados y niveles vuelvan a las aulas, todos los días y con la carga horaria correspondiente. En lo personal, tengo hijos que no han podido ir ayer -por el miércoles- a la escuela, ya que solamente arrancaron los del último grado de la primera y los de nivel inicial. Estamos esperando mayor información y planes concretos que sean comunicados".

Por último, Eugenia agregó que hasta el momento "no han tenido ningún contacto con ningún funcionario o autoridad local". Igualmente, se mostró satisfecha por la ruidosa convocatoria de anoche, ya que "los padres están tomando conciencia de que la educación es una actividad esencial y que estamos hablando de la salud de los niños en primer lugar, de los adolescentes también, como así también del núcleo familiar. La idea es continuar realizando estos reclamos hasta que nos escuchen y que todo vuelva a ser lo que era antes de la llegada del coronavirus al país".