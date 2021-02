El lunes se pondrá en marcha la vacunación en los geriátricos Locales 19 de febrero de 2021 Redacción Por La Ministra de Salud Sonia Martorano, estuvo ayer al mediodía en Rafaela inaugurando el laboratorio de biología molecular y fue consultada acerca de la campaña de vacunación contra el Covid, donde precisó que está finalizando la vacunación destinada al personal de salud y se comenzará a vacunar a los mayores de 70, fundamentalmente a los institucionalizados en geriátricos desde el lunes.

FOTO COMUNICACION SOCIAL EN EL HOSPITAL "JAIME FERRE". Martorano fue recibida por el director Diego Lanzotti, junto a funcionarios locales y provinciales.

La ministra de Salud, Sonia Martorano, inauguró este jueves el nuevo laboratorio de biología molecular de Rafaela, ubicado en el hospital Jaime Ferré, instalaciones que se incorporan a la red de laboratorios de la provincia de Santa Fe, donde estuvo acompañada por el director y subdirector del hospital, Diego Lanzoti, y Emilio Scarinci, respectivamente; las jefas del laboratorio, Cristina Isaías, y vacunación, Luciana Díaz; la coordinadora de la Región de Salud, Éter Senn, el senador provincial Alcides Calvo; el subsecretario de Salud del municipio, Martín Racca; y la concejal Brenda Vimo.

La funcionaria al ser consultada acerca del plan de vacunación de Covid, señaló que “me gustaría poner en contexto la vacunación, porque la provincia de Santa Fe ya lleva 210.000 casos de contagios de Covid-19 y este no es un dato menor, es una cifra altísima, donde lo importante en esto es el trabajo de fortalecimiento del sistema de salud que se hizo en todo este tiempo de pandemia. El laboratorio es una parte, pero por ejemplo aquí se aumentó un 700% la capacidad instalada en terapia intensiva, hoy son 35 las camas con respirador. Se trabajó en todo esto para qué el sistema no colapsara y no colapsó y para que cada santafesino y santafesina que requiriera asistencia la recibiera y se logró”.

“Estamos en esta etapa, donde antes del año de la aparición del primer caso en la provincia que fue el 14 de marzo, estamos en el plan de vacunación, primera etapa prácticamente cumplimentada, es decir, en la etapa final porque con las vacunas que están ahora se completa salud y es la primera línea, donde hemos perdido a más compañeras y compañeros de todos los sectores, es el área que ha trabajado en la trinchera enfrentando esta enfermedad. Seguimos luego con los mayores de 70 y ahí el énfasis está puesto en los geriátricos”, afirmó Martorano.

La ministra contó que en la próxima etapa se utilizarán las vacunas de la marca Covishield, producidas por el laboratorio Serum Institute de la India y desarrolladas por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que tienen una diferencia con la que se usó hasta el momento que es la Sputnik que requiere -20°, estas otras necesitan una conservación entre 2 y 8° como la mayoría de las vacunas que se utilizan y estaría llegando a la provincia que ya tiene la logística diagramada.

Martorano informó que el lunes a más tardar estarían iniciando la vacunación en los geriátricos porque es un grupo de mucha vulnerabilidad y es una comunidad cerrada. Luego se publicará un link para los adultos mayores de 70, donde se abrirá un registro y allí se producirán los filtros correspondientes.

Respecto a los docentes, la funcionaria explicó que se priorizó primero al personal de salud, ahora mayores de 70 y geriátricos, se continuará con mayores de 60 y personal estratégico que contempla fuerzas de seguridad, docentes, y aquellos con comorbilidades.



EL LABORATORIO DE

BIOLOGICA MOLECULAR

Sonia Martorano visitó Rafaela para participar de la inauguración oficial del laboratorio de biología molecular que comenzó a funcionar en Rafaela el 5 de febrero y desde esa fecha se realizaron 150 PCR y desde el 1 de octubre hasta el momento 5.600 test rápidos.

“Fundamentalmente hoy estamos recorriendo Rafaela en el hospital de esta ciudad y con un motivo muy importante, vinimos a la inauguración del laboratorio de biología molecular, pero no es solamente un laboratorio más, forma parte de la red de este tipo de laboratorios, y fue un mandato que nos dio el gobernador Omar Perotti porque quería que más allá del Covid, en toda la provincia contemos con la accesibilidad, la equidad y la gratuidad”; porque “la biología molecular no es solamente tecnología para Covid sino que también se utiliza para muchas patologías e implica no tener que derivar las muestras a la ciudad de Santa Fe”, manifestó la Ministra de Salud.

“Ya se pudieron inaugurar 4 laboratorios de estas características, en Rosario, Granadero Baigorria, Santa Fe, y ahora lo tenemos en esta zona”, explicó la ministra y agradeció los aportes realizados, ya que “la tecnología que estamos utilizando es una donación de la Corte Suprema de Justicia por lo que estamos muy agradecidos por esta solidaridad que han demostrado”, sostuvo la funcionaria.

Martorano detalló que “la red de laboratorios se vincula con directivas claras, en un trabajo en conjunto, por eso también agradecemos a la gente de ciencia y tecnología que está presente junto al secretario de Salud, Jorge Prieto. Tenemos insumos pero también el conocimiento porque hay especialistas del Conicet que han venido a colaborar”.

Para la funcionaria provincial, la integralidad posibilitó estas obras ya que “es el espacio, la aparatología que es muchísimo pero también las personas y el entrenamiento profesional, todo esto se conjugó con buena voluntad, lo que nos permitió cumplir con el pedido del gobernador”.

Por su parte, el director provincial de Bioquímica, Germán Henrich, agregó que “era un deseo del gobernador contar con una red de laboratorios de biología molecular, inicialmente no se pensaba en la pandemia sino en el avance tecnológico e incorporar esto a los laboratorios de la provincia”.

En este sentido, relató que “en un primer momento nos reunimos con las autoridades de Ciencia y Tecnología que ya había avanzado en el proyecto por lo que le dimos la forma y la implementación en un tiempo óptimo a pesar de estar atravesados por el Covid”. “Todos los laboratorios que necesiten de esta especialización están en condiciones de remitir las muestras a estos lugares por lo que destacamos la equidad pensada en los santafesinos”, explicó Henrich.



UN HITO

En tanto, la coordinadora de la región de Salud Rafaela, Éter Senn, señaló que la inauguración del laboratorio es un “hito para la ciudad y la región, cuando comenzamos con Covid nuestro hospital tenía un laboratorio central que hacía algunos tipos de muestra, al realizar los hisopados debíamos trasladar esas muestras a Santa Fe. Este laboratorio nos permite incorporar tecnología y tener un diagnóstico preciso y certero lo más pronto posible”.