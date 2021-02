Lifschitz se prueba el traje de candidato a senador Locales 19 de febrero de 2021 Redacción Por "Es probable que me toque representar al Frente Progresista en la candidatura a senador nacional. No está todavía definido pero es una posibilidad concreta", reconoció.

El ex gobernador santafesino y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, dejó abierta la posibilidad de que en las elecciones de este año pueda presentarse como candidato a senador nacional por el Frente Progresista. “Estas elecciones son de medio término, tienen un componente nacional, pero también tienen un componente provincial y local muy fuerte. Es probable que me toque representar al Frente Progresista en la candidatura a senador nacional. No está todavía definido pero es una posibilidad concreta”, indicó en una videoconferencia con la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA) en la que participó Diario LA OPINION.

Además, anticipó que en caso de ocupar una banca en el Senado de la Nación “vamos a tener una posición independiente. No vamos a estar alineados con ninguno de los dos bloques mayoritarios, aunque no tenemos dificultades en acompañar al gobierno o a la oposición en temas en los que podamos coincidir”.

Distendido, Lifschitz evaluó que las elecciones generales de este año pueden tener una “polarización” dado que las dos principales fuerzas políticas, el oficialista Frente de Todos y el opositor Cambiemos “van a promover esa polarización”.

El titular de Diputados ratificó que el Frente Progresista del que forma parte el Partido Socialista “sostiene la posición de ser parte de una tercera posición”, tal como ocurrió en el 2019 cuando se apoyó la candidatura presidencial de Roberto Lavagna. En este sentido, consideró que “hoy hay un contexto para que esa alternativa diferente, superadora, sea real y factible” para los próximos comicios.

Si bien admitió que "estamos viviendo una época de muchos movimientos en los partidos, en los frentes, y en Santa Fe no somos ajenos a esta realidad", se mostró confiado en que "este Frente Progresista que ya lleva 20 años y que nos permitió gobernar 3 veces la provincia, lo vamos a repetir este año". "Las diferencias y los matices van a terminar en una posición común y con un esquema no tan distinto a lo ya conocido y si hablamos en términos futbolísticos podríamos decir que somos un equipo que debe consolidar lo que tiene y estamos abiertos a reforzarnos y sumar integrantes de otros sectores de la política o de la sociedad civil, pero sin cambiar el color de la camiseta", sostuvo.

Ante una consulta, respecto de la voluntad de dirigentes del radicalismo santafesino para que el intendente de Rosario, Pablo Javkin, sea quien pase a encabezar el frente a nivel provincial, Lifschitz respondió que ¨más allá de las coincidencias que existen hay expectativas y legítimas aspiraciones ocupar espacios de mayor representación y mayor liderazgo¨.

Por otra parte, Lifschitz se manifestó en contra de suspender las PASO "y mucho menos cuando estamos tan cerca que se inicie el proceso electoral. Cuando hablamos de elecciones hablamos de democracia y el funcionamiento de las instituciones, como para mirarse solo con una visión sanitaria”. “No vemos dificultad que con recaudos y protocolos puedan llevarse adelante las elecciones primarias y generales”, enfatizó Lifschitz, quien puso como ejemplo que ya se realizaron elecciones durante la Pandemia en Estados Unidos, Chile o Bolivia, por ejemplo.

En este marco, el ex gobernador de Santa Fe calificó como “imprudentes” las declaraciones del ministro de Salud, Ginés González García, quien dijo que a causa de la pandemia no están dadas las condiciones de llevar adelante las elecciones primarias. “Son un poco imprudentes. Respeto al ministro en su condición de sanitarista pero estas son decisiones del presidente. Cuando hablamos de elecciones hablamos de democracia y el funcionamiento de las instituciones, como para mirarse solo con una visión sanitaria”, dijo.

El ex gobernador santafesino y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, consideró que “el problema de la pobreza no es solo un problema económico” ya que “la pobreza estructural es de contorno, de hábitat, de cultura y también es educativa”. “No alcanza solo con una política económica sino que hay que tener programas universales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), hace falta políticas de inclusión y tener estrategias focales distintas”, expresó.