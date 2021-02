El Congreso tratará proyecto sobre Ganancias

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El presidente Alberto Fernández firmó el decreto por el cual se habilita al Congreso de la Nación a tratar en sesiones extraordinarias las modificaciones en el impuesto a las Ganancias. Mediante el Decreto 106/2021, publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firmas del Presidente y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se habilitó el tratamiento del proyecto impulsado por Sergio Massa para elevar el piso del impuesto a las Ganancias.

En el oficialismo se apunta a aprobar en los primeros días marzo el proyecto que eleva el piso del impuesto a las Ganancias a más de 150.000 pesos brutos. El proyecto de ley establece que los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como el privado, no tributen Ganancias si ganan menos de 152 mil pesos brutos por mes.

Según la propuesta, tampoco pagarán Ganancias los jubilados y pensionados que cobran hasta ocho haberes mínimos: 152.280 pesos.

La iniciativa tiene el apoyo de los diputados aliados al Frente de Todos y también de los bloques que integran Juntos por el Cambio, aunque algunos legisladores ya anticiparon que pedirán introducir algunas modificaciones.

Por caso, en Juntos por el Cambio buscan la inclusión de autónomos y que la actualización del piso de Ganancias sea semestral, que se tenga en cuenta el IPC en lugar del Ripte y que las jubilaciones estén exceptuadas del pago del tributo.

En Consenso Federal coinciden con las modificaciones para jubilaciones y los autónomos, pero además pretenden que las pymes que incorporen empleo formal tengan algún beneficio en el impuesto, como una exención de tres años.



OTRA INICIATIVA

El diputado nacional del Frente de Todos Facundo Moyano presentará un proyecto de ley propio que busca que el aguinaldo, las horas extras, los viáticos y otros conceptos queden eximidos del pago del impuesto a las Ganancias. A pocos días del inicio del debate parlamentario, Moyano presentará el proyecto este viernes y cuenta con el apoyo de otros diputados de extracción sindical y de gremios de peso como Camioneros.

Además del salario anual complementario, las horas suplementarias que exceden la jornada laboral y los viáticos, las exenciones alcanzarían el adicional por horas nocturnas y las sumas percibidas por feriados obligatorios y días no laborables trabajados.

También se estipula como exención al pago de Ganancias los adicionales por productividad y eficiencia, por zona o desarraigo, el plus que se cobra por desempeñar trabajos penosos, peligrosos o insalubres, las cargas familiares hasta un determinado porcentaje salarial, y todas las indemnizaciones por la relación laboral.

Se trata de una iniciativa complementaria a la que impulsa el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para elevar a 150.000 pesos el piso salarial a partir del cual se debe tributar Ganancias.