Gremios docentes pidieron una suba salarial superior al 30%

BUENOS AIRES, 19 (NA). - En la primera reunión de la paritaria salarial docente, los sindicatos nacionales del sector pidieron ayer una suba salarial "superior al 30%" y la semana próxima habrá un nuevo encuentro para tratar de alcanzar un acuerdo. El pedido de los gremios de maestros se ubica cerca de la pauta salarial del 29% que promueve la Casa Rosada, por lo que se espera que la firma de la paritaria no demore demasiado.

De hecho, poco antes de la reunión los referentes de CTERA, el gremio mayoritario de docentes nacionales, mantuvieron un encuentro en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández, en una foto que fue interpretada como un gesto favorable del principal sindicato a las expectativas de demanda salarial que estableció el Gobierno.

La imagen fue difundida por Presidencia minutos antes del inicio de la reunión paritaria y se observa allí al mandatario compartiendo una mesa con el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, y el secretario adjunto de CTERA y líder del Suteba, Roberto Baradel.

"Nos han planteado un aumento salarial superior al 30 por ciento. Nosotros vamos a hacer una propuesta acorde a la necesidad de los maestros. Escuchamos la propuesta y se abre un proceso de negociación", sostuvo el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en declaraciones a la prensa al finalizar la reunión. En línea con las declaraciones de varios integrantes del gabinete económico y del propio presidente Alberto Fernández, el titular del Palacio Pizzurno aseveró luego de la reunión que "el objetivo es que los salarios le ganen este año a la inflación", y se pronunció por la continuidad de las conversaciones en ese sentido para hallar "un necesario consenso".

Trotta confirmó que los gremios reclamaron la mejora del salario inicial de 27.500 pesos por arriba del 30 por ciento y la superación de los actuales valores del Fonid, que se percibe en cuotas de 1.210 pesos mensuales por cargo y hasta dos cargos por maestro.

El ministro coordinó la reunión virtual desde el Palacio Sarmiento, sede de la cartera educativa, y participaron sindicalistas de CTERA, SADOP (docentes privados), Confederación Argentina de la Educación (CEA), Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET).

"Nuestro compromiso es ganarle a la inflación (con la propuesta salarial a los docentes). A su vez, no sólo está el salario inicial para todos los docentes de la Argentina, por ejemplo el incentivo docente fue duplicado en el 2020 con un gran esfuerzo del Gobierno nacional. Vamos a seguir hablando en los próximos días para llegar a un acuerdo. Reconocemos el enorme compromiso en el marco de la pandemia y en el regreso seguro de las clases", agregó el titular de Educación.

No se descarta que pueda alcanzarse en la próxima reunión el acuerdo salarial, que podría contener algún tipo de cláusula de revisión, ya que si bien la Casa Rosada promueve una pauta salarial del 29% en línea con la inflación estimada por el Presupuesto 2021 en esa misma cifra, lo cierto es que las estimaciones privadas proyectan un incremento del costo de vida cercano del 50% luego de la aceleración reflejada en los primeros meses de este año.