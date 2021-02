Con autoridad a la semifinal

(Por Darío Gutiérrez).- Lo abrió rápido, por momentos lo sufrió, pero en líneas generales Ben Hur controló con solidez y aplomo un partido clave. Terminó goleando, 3 a 0, lo cual parecía poco probable antes de jugarse, pese a las incógnitas que generaba el rival tras sus complicaciones sanitarias que motivaron dos postergaciones para ver quien se quedaba con la Zona 1.

Lo cierto es que el equipo de Carlos Trullet pasó esta etapa, que era el primer objetivo dentro de este torneo de transición tan corto. En este partido decisivo, donde únicamente le servía la victoria, tuvo la virtud de ser contundente en la primera llegada clara. A los 10 minutos Besaccia interrumpió un avance rival (sus futbolistas y banco pidieron una falta, pero el árbitro estaba al lado de la jugada) en su campo, alargó para Acosta que en el momento oportuno buscó el pique de Nuñez. El Nivi quedó mano a mano, pero tapó su remate Batista, aunque el rebote alto fue hacia donde estaba Castellano que con más precisión que fuerza puso la pelota, de cabeza, contra el palo izquierdo del arquero.

El Lobo tenía un sector preferido, el de Mathier, donde sacaba ciertas ventajas. Aunque por ese costado estaba Speck que también atacaba, el equipo rafaelino no tenía complicaciones. Había un ordenado trabajo defensivo, con un escalonamiento prolijo de Besaccia para tapar todos los huecos a las espaldas de Sola. Y cuando la pelota le pertenecía, tanto Castellano como Acosta se mostraban activos. En ese primer tiempo si tanto Ochoa como Nuñez hubiesen estado un poco más finos para no caer en offside o dar el último pase, quizás las diferencias hubieran sido mayores.

Carcarañá no pareció sentir los días sin entrenamientos desde lo físico, porque metió hasta el minuto final con intensidad y tuvo dinámica en Jiménez y Speck. Pero sí sintió las ausencias de sus tres delanteros más importantes: Johansen por suspensión, Zanni y Cavallín por desgarros. Por eso fue un equipo que administró bien la pelota, pero sin lastimar, salvo alguna pelota parada.

En el segundo tiempo Ben Hur siguió con la misma tónica, dejando venir a su oponente y esperando los momentos propicios para quedar mano a mano con los defensores de Cremería. Hubo una buena combinación de Acosta con Ochoa, y el centro atrás para Alemandi de frente al arco, se fue por poco afuera.

Pese a los cambios, no hubo soluciones en la visita salvo meter más gente en el área, donde Martín Zbrun y Yuste se mostraban firmes. Por otra parte, en el medio y pese a las amarillas que arrastraban de la primera parte, no cesaba el despliegue criterioso de Castellano y Sola.

El Lobo perdonaba por falta de precisión en los últimos metros y parecía que sufriría por lo exigua diferencia hasta el final, pero apareció la calidad de la pegada de Joaquín Castellano en un tiro libre (al mejor estilo Ochoa) desde la derecha, colocando la pelota contra el palo izquierdo de Batista. Así, el juvenil sentenciaba el partido dando esa tranquilidad para su equipo.

Ya en tiempo de descuento, surgió una nueva contra y esta vez Bustamante (que había reemplazado a Ochoa) quedó para definir frente al arquero, y con un derechazo fuerte que pasó entre sus piernas le puso cifras de goleada. La BH irá a Paraná (recordemos que tendría que haber ganado por 7 goles para asegurar localía) fortalecido. Unas horas para disfrutar una clasificación merecida y a pensar en la semifinal.