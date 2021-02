Atlético, en la vicepresidencia de la Primera Nacional

Atlético de Rafaela es uno de los grandes de la categoría. Sus años jugando en el principal certamen de ascenso de nuestro país, más las temporadas que tuvo en la elite, lo convierten en un club, siempre a tener en cuenta. Ahora, y más allá de lo que pueda hacer el equipo dentro del terreno de juego también estará en la ‘toma de decisiones’ de la Primera Nacional.



En las últimas horas se confirmó que la ‘Crema’ tendrá la vicepresidencia de la categoría y en representación del elenco albiceleste estará su presidente: Silvio Fontanini.



Del cómo surgió dicha posibilidad, el propio Fontanini le contó a La Opinión. “Surgió en la mesa del Nacional B, la presidencia quedó en cabeza de Marcelo Achile, que ya la venía ejerciendo y hubo una propuesta que la vicepresidencia estuviese encabezada por una institución del interior, de los indirectamente afiliados, ahí surgió el nombre de Atlético y fue así que se designó al club como vicepresidente”.



En relación a esta posibilidad que surge, el directivo albiceleste señaló: “Para mi significa mucho, es muy importante que Atlético esté en la mesa y en la toma de decisiones, como siempre digo, los espacios hay que ocuparlos y trabajarlos”. Y luego agregó: “Me parece muy importante. Es algo que nosotros, no el puesto en sí de vicepresidencia, ni ningún puesto específico, es algo que veníamos trabajando con la dirigencia en todo el año que pasó como para tratar de tener representación en la mesa del Nacional B. Me parece importante, es bueno para Atlético, que estemos ahí, desde adentro siempre, se trabaja mejor, además me parece importante poder participar de las decisiones de los torneos y todo lo que tenga que decidir la mesa”.



Por último, y en relación a las confirmaciones oficiales que se esperan por estas horas, Fontanini se refirió al próximo certamen de la Primera Nacional. “En cuanto al torneo todavía no hay una definición absoluta, si del borrador que se habla de un torneo largo, dos zonas con una de 18 participantes y otra de 17, en breve se tendría que estar sorteando, eso lo más firme, torneo largo de acá a fin de año. Todavía no hay una definición final”.