Ternera Limousin rompió récord como la más cara en el mundo SUPLEMENTO RURAL 18 de febrero de 2021 Redacción Por Una ternera que lleva el nombre de la Spice Girl, Posh Spice, rompió un récord mundial al venderse por 359.000 dólares.

La cifra abonada por Wilodge Poshspice, una ternera de pedigrí que se crió en Lodge Hill Farm en Shifnal, Shropshire, se vendió en una subasta en Carlisle.

Los 359.000 dólares pagados por esta Limousin el doble del precio de la mejor raza antes vendida, por la que se ofertó 180.000 dólares en 2014.

La criadora y ganadera Christine Williams, quien estableció el rebaño Wilodge con su difunto padre Don en 1989, describió la venta como “alucinante y surrealista”.



NO SE ESPERABA

“Nunca esperamos, ni en nuestros sueños más locos, que ella valiera tanto”, declaró. “Estamos abrumados e igualmente encantados de haber logrado este fantástico resultado”, contó Yahoo noticias.

La ternera Limousin, de un año “bien formada y elegante” fue criada por Millbrook Gingerspice, una vaca campeona suprema que ganó el Show de Balmoral tres veces seguidas, tal lo dado a conocer por Noticias Agropecuarias.



FUE COMPRADA EN

SOCIEDAD

Los criadores de ganado Jenkinson, de Penrith, Cumbria, y Boden y Davies, de Stockport, Greater Manchester, la compraron en sociedad en la subasta el 29 de enero y compartirán la novilla.

La ternera Limousin fue criada por Millbrook Gingerspice, una vaca campeona suprema que ganó el Show de Balmoral tres veces.



EL NOMBRE

Williams explicó que Poshspice fue nombrada así porque el nombre de su madre era Gingerspice, y “siempre intentas nombrar a las hembras y vincularlas a sus madres”.

“Ella no estaba de mal humor ni nada de eso, sólo tratamos de vincular a las hembras con la madre”, le dijo a MailOnline.

“De repente pensé, al bajar de la venta, que espero que el nombre de Posh Spice no tenga derechos de autor ni nada”.

Se negociaron seis vaquillas más del rebaño de Wilodge, que se vendieron por entre 14.000 y 34.000 dólares.

Will Ketley, secretario de cría de la British Limousin Cattle Society, dijo: “La sociedad está encantada de felicitar al equipo de Wilodge por este increíble e icónico logro que marca una riqueza de crías a lo largo de las décadas.



AGRADECIMIENTO

“También me gustaría agradecer a todos los compradores que hicieron de esta venta un éxito fantástico no sólo para los criadores, sino para la raza en sí. No es sólo el récord que es digno de mención, sino también la venta fue realmente un éxito de principio a fin tanto para Wilodge como para Brockhurst.