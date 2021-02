Dólares: el ingreso por exportaciones sería récord: U$S 37.600 millones SUPLEMENTO RURAL 18 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La cosecha 2020/21 sigue dando buenas noticias para el país y para el Gobierno, necesitado de divisas. Por las últimas lluvias, que incrementaron las estimaciones de las producciones de soja y maíz, y por los altos precios, la cosecha argentina se revaloriza a 37.600 millones de dólares, esto es más de 10.000 millones de dólares más que la campaña anterior.

Tras una primavera e inicio de año condicionado por la sequía, las últimas lluvias que se dieron entre mediados de enero y en lo que va de febrero, mejoraron el desarrollo de los cultivos de soja y maíz por lo que las estimaciones de producciones de ambos cultivos crecieron en relación a lo que se presentaba un mes atrás.

Así, la Bolsa de Comercio de Rosario, estima 2 millones de toneladas más de soja, lo que la cosecha alcanzaría las 49 millones de toneladas, similar a lo que se trilló la campaña pasada. "Las buenas a muy buenas condiciones de la soja de primera y de segunda permiten estimar un rinde promedio nacional de 2.900 kilos. Esto es casi 100 kilos más que el promedio nacional de los últimos 8 años, cuando hasta hace un mes se proyectaban rindes por debajo de la media”, precisó la entidad rosarina de acuerdo a lo publicado por Clarín Rural.

Mientras que en maíz se prevé un aumento de 2,5 millones de toneladas, lo que elevaría la cosecha a 48.5 millones de toneladas, esto es 1,5 millones de toneladas menos que el ciclo previo.



LOS PRECIOS

INTERNACIONALES

Pero más allá de que las producciones sean menores, los precios internacionales vienen acompañando y auguran un ingreso récord de dólares por la campaña 2020/21.

El pasado viernes la cotización de la soja cerró en 504 dólares en el mercado de Chicago, o sea, un aumento de más del 50% en un año y el maíz finalizó la rueda en 212 dólares, un 42% de suba interanual.

Por lo que la cosecha, según proyecciones de la misma organización, generará divisas por 37.600 millones de dólares aportados principalmente por la soja, maíz y trigo. Representan 1.700 millones más que hace 30 días atrás debido al auge en las toneladas extras que ingresarán de soja y maíz debido a las lluvias. Y más de 10.000 millones de dólares más que lo que generó el campo el año pasado.



LA SOJA

El complejo sojero será una vez más la principal industria exportadora del país, lo esperado para el ciclo 2020/21 es un incremento en el valor de las exportaciones de US$ 8.750 millones en comparación con la campaña anterior y alcanzaría un total de 23.600 millones de dólares.

En tanto, las exportaciones de maíz generarían un ingreso de divisas de U$S 7.940 millones, U$S 2.750 millones más que en 2019/20.



EL TRIGO

En el caso del trigo, que ya terminó la cosecha en diciembre con 17 millones de toneladas, casi 2 millones de toneladas menos que el ciclo anterior, el valor de las exportaciones proyectadas para la 2020/21 alcanzaría los 2.570 millones de dólares, unos 85 millones más que en la campaña anterior.



RECAUDACION

Asimismo, según el último cálculo de la Bolsa de Comercio de Rosario (previo a que diera el último un aumento en las cosechas de soja y maíz) el Estado recaudaría en materia de derechos para exportación aproximadamente 8.500 millones de dólares, un 42% más que en 2019/20, y sería el mayor monto que ingrese a las arcas del tesoro por este concepto desde la campaña 2013/14.

Ahora, con esta proyección de crecimiento de la cosecha de maíz y soja, crecerá un poco más el ingreso a las arcas del Gobierno.