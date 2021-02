La casa de estudios superiores se adaptó a los requerimientos por la pandemia Información General 18 de febrero de 2021 Redacción Por Así lo hizo saber en una entrevista la licenciada Silvana Moos, coordinadora Académica de Licenciatura en Comunicación Social, destacando la implementación de las aulas del futuro en su sede a académica.

FOTO J. BARRERA// UCES// La Lic. Silvana Moos hizo conocer de qué modo prosiguió y prosigue con su actividad académica UCES, sede Rafaela.

El último año, signado por la pandemia por coronavirus ha trastocado todas las actividades, en relación a ello entrevistamos a la Lic. Silvana M. Moos- Coordinadora Académica de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Seguidamente ofrecemos sus respuestas.

¿Cómo transitó UCES el año de pandemia?

La Universidad contaba ya con una plataforma digital en funcionamiento, con lo cual el inicio de las clases sólo se retrasó un par de semanas. Este recurso permitió que las clases se adaptaran al sistema on line, y los alumnos mantuvieron los dictados de las materias en los días que estaban previstas de manera presencial.

La misma plataforma, nos permitió unificar el sistema académico y administrativo. Los docentes podían cargar notas, subir materiales de estudio, grabar las clases para que los alumnos pudiera verlas de manera asincrónica, interactuar con videos y otros recursos.

Sin dudas fue un período para asimilar rápidamente nuevos aprendizajes tanto para alumnos, como para los docentes como para el personal que trabajó muchísimo apoyando las tareas de todos.

Rápidamente hubo tutoriales disponibles para consultar en cualquier momento e instancias de capacitación on line, como por ejemplo para tomar exámenes.

El haber estado contado con la tecnología en funcionamiento hizo que la adaptación aunque intempestiva se diera con buenos resultados. Obviamente surgieron otros desafíos propios del cambio de comportamientos que estamos también trabajando.



La Universidad se ha caracterizado por la innovación y la búsqueda de la excelencia, ¿cómo se adecua para afrontar el año académico 2021 respetando estas premisas y a la vez, respetando las restricciones de la pandemia?

La sede Rafaela hoy logró equipar en estos meses sus espacios, las denominadas “Aulas del Futuro” cuentan con dispositivos especiales para dar clases en simultáneo de manera presencial (grupos reducidos) y vía streaming.

El aula cuenta con cámaras y recursos audiovisuales que permitirán compartir con quienes están conectados, la imagen de quienes están presentes en el aula, lo que el profesor esté presentando en el tv (power point, videos, etc) y también lo que escribe en la pizarra. De esta manera quien esté asistiendo a la clase de manera remota podrá acceder a la realidad del espacio aúlico en 360°. Cuando el Ministerio autorice este tipo de sistema de cursado la Universidad está preparada.

En la entrada, por supuesto, se cumple con las medidas de toma de temperatura automática y sanitización también mediante nuevos dispositivos que facilitan la tarea y agilizan el ingreso.



La actividad se realiza en forma presencial o está la posibilidad de asistencia de modo virtual?

Debemos aclarar que por el momento, y de acuerdo a las normativas del Ministerio de Educación de la Provincia, los exámenes de febrero-marzo son de manera virtual. Se prevé el cursillo de ingreso y el inicio de clases (desde 2do. Año en adelante) a partir del 15 de marzo, también de manera virtual.

Sí está autorizado el cumplimiento de actividades presenciales para Tareas de Laboratorio, Talleres, Actividades de Investigación y Prácticas Profesionales lo que está organizándose de manera adecuada.

Es preciso aclarar que las inscripciones siguen abiertas hasta fines de marzo, debido a que los futuros ingresantes (alumnos de 5to y 6tos años de escuelas medias) se encuentran aún finalizando el año lectivo 2020.

