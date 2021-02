Nueva etapa de la renovación del colector cloacal este de Rafaela

El Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de Aguas Santafesinas SA (ASSA), inició la renovación de cerca de 1.000 metros del colector Este de la ciudad de Rafaela, que recibe los efluentes cloacales de los barrios Sarmiento, Villa Rosas, Belgrano e Italia, con una inversión provincial superior a los 16 millones de pesos.

Los trabajos permitirán recuperar la capacidad de conducción de líquidos de la cañería, evitando obstrucciones y desbordes que afectan a los vecinos. Se realizarán en dos etapas y tienen un plazo de ejecución de 75 días cada una.

La obra iniciada, que se desarrolla sobre Mosconi entre Belgrano y Las Heras y luego continuará sobre Francia entre Ripamonti y avenida Santa Fe, comprende la renovación de más de 500 metros de conductos de PVC cloacal de 400 milímetros de diámetro, ubicados a casi tres metros de profundidad.

Además, se ejecutarán tareas sobre nueve bocas de registro a lo largo de la traza de la cañería con los correspondientes enlaces y desvíos, trabajando con un by pass para no afectar la continuidad del servicio.

Por otra parte, también se encuentra próxima a iniciarse otra etapa consistente en el reemplazo de más de 400 metros de cañería cloacal de 355 milímetros de diámetro a desarrollarse sobre Francia entre Giménez y Ripamonti.

En dicho recorrido se realizarán adecuaciones y enlaces con 5 bocas de registro, trabajando también con un sistema de by pass sobre el conducto para asegurar la continuidad del servicio.

Cabe indicar que anteriormente ya se ejecutó la renovación de otro tramo de cerca de 400 metros del colector que demandó una complejidad especial al atravesarse el bulevar Santa Fe y vías del FFCC. Dichos trabajos exigieron una inversión provincial cercana a los 10 millones de pesos.