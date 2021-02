"No ha estado sin conducción" Locales 18 de febrero de 2021 Redacción Por DELEGACION III DE EDUCACION

La secretaria de Gestión Territorial, Rosario Cristiani, habló también de la situación de la Región III de Educación y de los reclamos respecto a la falta del nombramiento para que el cargo de Delegado sea ocupado: “La primera necesidad sentida es del Ministerio de Educación que necesita cubrir y necesita tener ya al Delegado o a la Delgada que va a conducir la Delegación III, pero yo quiero decir que la Delegación no ha estado sin conducción, porque sería faltar el respeto al trabajo que han hecho durante la mitad del año, desde julio en adelante dos personas: las supervisoras Claudia Smith y Patricia Sommer, con la colaboración del coordinador de los Equipos Socioeducativos, Gerardo Cardoni, que han compuesto un equipo de trabajo de conducción muy eficiente, muy comprometido y muy responsable”.

Cristiani subrayó que “ellos han tenido la conducción desde julio en adelante de la Delegación III, y yo he estado trabajando con ellos permanentemente, donde los días lunes siempre trabajaba en la Regional para estar más en contacto. La delegación no ha estado sin conducción, ni responsables que llevarán adelante las tareas”.

La funcionaria manifestó que están trabajando activamente para poder cubrir en el corto plazo el cargo de Delegada de la Región III de Educación.