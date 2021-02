“Estamos inaugurando un año con presencialidad cuidada” Locales 18 de febrero de 2021 Redacción Por Así lo manifestó enfáticamente la secretaria de Gestión Territorial de Educación, Rosario Cristiani, quien resaltó el acompañamiento de los padres en este retorno a las aulas y precisó que “las escuelas tienen un margen de autonomía importante”, en alusión a cómo programó cada institución este regreso.

La secretaria de Gestión Territorial de Educación, Rosario Cristiani, analizó el regreso formal de los alumnos de los últimos años de los ciclos primario y secundario a la presencialidad, indicando que “este es un inicio progresivo y es muy importante, que va desde este miércoles 17 de febrero hasta el 12 de marzo, para hacer una etapa de profundización de trayectorias acompañadas, para los alumnos de extremos de nivel, es decir aquellos que terminan el nivel y pasan a otro nivel. El inicio de las actividades con los alumnos presentes en el día de hoy ha sido dispar, muchas escuela ha podido empezar a trabajar, otras lo harán este jueves y otras el viernes”.

“El sistema educativo provincial tiene una unidad mínima de organización y de expresión que es la escuela; la escuela tiene un margen de autonomía muy importante dentro de los lineamientos generales que emite el Ministerio a través de su circulares y su normativa para organizar las actividades y la vida interna de la escuela, por eso cada establecimiento escolar pudo resolver ´su situación particular”, contó Cristiani.

Respecto al respaldo que reciben por parte de los docentes y de los gremios, la funcionaria indicó que “hay un amplio consenso con respecto a la presencialidad y a mí me gusta usar el concepto que ha usado el Ministro Trotta cuando nos visitó, señalando que estamos inaugurando un año con presencialidad cuidada, es decir, no una presencialidad cualquiera y de cualquier forma, si no una presencialidad que nos garantice poder estar cuidando la salud de los alumnos, de los docentes, de aquellos asistentes escolares y toda la comunidad educativa. Nosotros tenemos la ventaja como provincia, y eso quiero resaltarlo, que durante el año 2020 Santa Fe fue una de las pocas provincias que pudo volver a la presencialidad plena, en ese momento en 150 establecimientos educativos del centro-norte de la provincia de Santa Fe, donde se aplicaron los protocolos, donde no hubo ningún contagio y en donde todavía no había un horizonte firme de vacunación. Esa experiencia nos permitió durante todos estos meses hacer los ajustes necesarios como para que los protocolos nos den la confianza y la tranquilidad de que se puede volver a la escuela”.

Cristiani destacó el apoyo de los padres y dijo: “Quiero poner en valor el rol que han tenido las familias, los padres al confiar en la escuela y en permitir que sus hijos hoy acudan”.