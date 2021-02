Seguridad: el informe Sain incluye críticas por la herencia recibida y el plan en marcha Locales 18 de febrero de 2021 Redacción Por EL MINISTRO FILTRO EL DOCUMENTO QUE TENIA PREVISTO PRESENTAR EN LA CAMARA DE DIPUTADOS

La Policía de la Provincia de Santa Fe cuenta con un total de 22.092 efectivos de los cuales 643 se desempeñan en el ámbito de la Unidad Regional V del departamento Castellanos, aunque solo 359 están dedicados a tareas operacionales, es decir en las calles. Hace un año, en la jurisdicción de la Jefatura regional con sede en Rafaela había 644 agentes, por lo que prácticamente no hubo cambios en la integración de la fuerza de seguridad. Antes de 2019, se insistía a nivel local en la necesidad de asignar al menos 150 uniformados para mejorar la seguridad de la ciudad, algo que no ocurrió ni tampoco ya se reclama.

Los datos forman parte del amplio informe elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia y cuyo titular del área, Marcelo Sain, tenía previsto presentar el viernes pasado ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. La reunión se frustró por falta de acuerdo en el formato que debía tener, pero después del fin de semana largo el informe salió a la luz, con un diagnóstico -crítico- sobre cómo la gestión del gobernador Omar Perotti recibió la Policía de Santa Fe, pero también con un avance sobre las acciones desarrolladas desde el año pasado.

"Al comienzo de la gestión, se advirtió un importante rezago normativo en la regulación de la policía provincial, dado que la Ley N° 7.395 Orgánica de la Policía de la Provincia de Santa Fe fue sancionada en el año 1975, y la Ley N° 12.521 Personal Policial de la Provincia de Santa Fe tiene quince años de antigüedad. Asimismo, se pudo observar que el Ministerio poseía bajas capacidades institucionales debido la falta de funcionariado especializado, las iniciativas estaban orientadas a la vigilancia policial en detrimento de otros tipos de intervenciones de seguridad y no se disponía de un dispositivo que permita advertir la comisión de delitos y conocer el problema que es objeto de intervención con el fin de poder elaborar políticas públicas basadas en la evidencia", sostiene el documento de 34 carillas en su tramo inicial. "El estado de situación de los dispositivos de control de las inconductas policiales dieron muestras de serias deficiencias institucionales, tales como la debilidad del órgano de conducción política abocado la gestión del dispositivo del control policial; la organización disfuncional y el desaprovechamiento de los recursos humanos y logísticos; la baja capacidad sancionatoria; y la desnaturalización del sistema de control policial, que terminan por garantizar la impunidad de las faltas más graves cometidas por personal policial", subraya en una abierta crítica a la gestión anterior.

El reporte comprende la descripción de estrategias y medidas de seguridad pública llevadas adelante desde diciembre de 2019, y un diagnóstico que incluye datos y estadísticas sobre el personal policial, la flota de la Policía de Santa Fe, personas detenidas en dependencias policiales, y servicios de custodia brindados por la policía provincial.

Personal policial. A febrero de 2021, la Policía de la Provincia de Santa Fe cuenta con un total de 22.092 efectivos. La distribución según tareas señala que: el 0.38% se dedica a tareas de “dirección”4; el 0.83% a tareas de “supervisión”5; el 57.6% a tareas “operacionales”6; el 24.19 % a tareas “no operacionales” y por último el 6.4% a tareas de “apoyo a la operatividad policial”. Finalmente, el 10.6% del total de la fuerza están en situación de disponibilidad, con licencias Covid, médicas o a la espera de retiro.

"A inicios de la gestión se encontró una policía de prevención con poca presencia en la calle, con muchos recursos destinados a tareas no operacionales, administrativas en su mayoría. Es por ello que el Ministerio de Seguridad ejecutó un plan de maximización operacional de la policía, es así que se aumentó en un 24,64% de policías en tareas de prevención en las calles de la Provincia de Santa Fe", remarca el informe Sain.

Distribución según destino. El 64% del personal de la Policía de Santa Fe se encuentra destinado a las 19 Unidades Regionales. Por su parte, el 22.3% revistan en los servicios centrales de tareas de seguridad y prevención (Dirección General Policía de Acción Táctica, Dirección General Policía Comunitaria, Dirección General Policía de Seguridad Vial y Dirección General Seguridad Rural). Los efectivos restantes se distribuyen entre la Plana Mayor de Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Fe, la Dirección General de Bomberos, Agencia de Control Policial, la Agencia de Investigación Criminal, las Tropas de Operaciones Especiales, las dos unidades de protección de testigos, la Oficina de Gestión Judicial y la Dirección Central Ojo.

Situación del personal según género. El 34,64% del personal policial de la Policía de la Provincia de Santa Fe es femenino. De estas 7.653 mujeres, el 44,3% (3.249) realiza tareas operacionales y el 32% tareas no operacionales. Comparativamente, en el caso de los hombres el 63% realiza tareas operacionales, mientras que el 20% tareas no operacionales.

Situación general de las Unidades Regionales:

• Casi el 34% de los efectivos de la Policía de la Provincia de Santa Fe se encuentran destinados a la UR I – La Capital y UR II – Rosario (4.476 efectivos).

• Las UR V – Castellanos, UR VII – Garay, UR VIII – General López, UR IX – General Obligado, y UR XVII – San Lorenzo, tienen entre 550 y 750 efectivos totales. Las restantes unidades tienen 450 efectivos o menos.

• En promedio, las Unidades Regionales dedican el 59% de su personal a tareas operacionales, aunque existen grandes variaciones entre ellas.



ESTRATEGIA DPREVENTIVA

PARA CENTROS URBANOS

A través de Resolución Ministerial N° 1138/20, se aprobó la Estrategia de Seguridad Preventiva para Centros Urbanos, que centra su política en gestionar aquellas conflictividades que se manifiestan en hechos de violencia y/o acciones delictivas, todo ello mediante la prevención e investigación administrativa de los mismos y/o de la persecución penal de los responsables de los delitos, explica el documento.

Señala que a los efectos de implementar esta estrategia, se crearán seis Centros de Análisis y Operaciones Policiales (COP) que estarán geográficamente localizados en Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto. Estos COP, que fueron anunciados a principios de noviembre pero todavía no se han implementado, tendrán la misión de producir análisis criminal, planificar las operaciones e intervenciones policiales focalizadas y evaluar el desempeño operacional policial posterior.

Flota vehicular. En febrero de 2020 se registraban 2400 vehículos en servicio y 973 fuera de servicio promediando un 71,15% de despliegue entre todas las dependencias y unidades descentralizadas. Teniendo en cuenta el promedio actual de vehículos en servicio de todas las dependencias (75,66%) hubo un incremento de un 4,51% respecto al año anterior.

Así, en el año 2020, a través del Decreto N° 818/2020 se adquirieron 220 camionetas (200 0km tipo pick up 4x2 y 20 camionetas 0km tipo pick up 4x4, ambos modelos equipados para patrullaje). El 70% de las nuevas camionetas fueron destinadas a las 19 Unidades Regionales. Asimismo, en el año 2021 se prevé sumar sumar 460 móviles a la flota de la policía de la Provincia de Santa Fe, entre motovehículos, automóviles y camionetas.

Alcaidías. Desde hace ya varios años, en numerosas dependencias policiales de la provincia de Santa Fe se alojan personas privadas de la libertad durante largos periodos de tiempo, convirtiendo a la institución policial en una suerte de sistema carcelario “paralelo”.

Se advierte que, a la fecha del 5 de febrero de 2021, que hay 884 detenidos en dependencias policiales, siendo que la capacidad máxima de alojamiento es de 674, con lo cual dicha capacidad se encuentra excedida en 210 personas.

En el caso de la Alcaidía de Rafaela, a pesar de contar con una capacidad para alojar a 46 internos, actualmente cuenta con 68, es decir que hay una sobreocupación de 22 internos.



BALANCE ANUAL

En cuanto a los datos estadísticos, desde el 20 de marzo hasta la fecha, la Policía de la Provincia de Santa Fe llevó a cabo 46.952 aprehensiones, 552.901 intervenciones, 104.731 controles de transporte de pasajeros, 2.906.082 controles de vehículos, y 6.173 rechazos de vehículos en controles limítrofes.

En cuanto conforme lo reportado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), hasta febrero de 2021 llevaron a cabo los siguientes procedimientos:

• 50.442 allanamientos;

• 3.692 detenciones;

• 1.055 armas de fuego y 24.528 municiones incautadas;

• 22.965.704 pesos 716.852 dólares estadounidenses secuestrados;

• 936 vehículos secuestrados;

• 5.737 celulares secuestrados;

• 53,271 kg de cocaína, 291,814 kg de marihuana, 3.070 plantas de marihuana, 469 dosis de droga sintética y 7 gramos de hachís incautado.