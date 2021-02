Fernández convocó a los gobernadores para frenar los femicidios y travesticidios Nacionales 18 de febrero de 2021 Redacción Por El Presidente propuso la construcción de un Consejo Federal para abordar la problemática. Luego recibió a la madre de Ursula Bahillo, asesinada por su ex novio el 9 de febrero pasado.

BUENOS AIRES, 18 (NA).- En una carta dirigida a todos los gobernadores provinciales, el presidente Alberto Fernández propuso la creación de un Consejo Federal para la Prevención y Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, en pos de la construcción de una "Argentina unida contra las violencias de género".

"Seamos protagonistas de los cambios que hacen falta para transformar esta sociedad machista en una sociedad libre de violencias por motivos de género", afirmó el jefe de Estado en la misiva, que se dio a conocer mientras recibía a la madre de Ursula Bahillo, la joven asesinada a puñaladas el 8 de febrero pasado en la ciudad bonaerense de Rojas, caso por el que está detenida su ex pareja, el policía Matías Martínez.

En esta línea, el mandatario llamó a los gobernadores a articular esfuerzos "para llevar adelante las medidas y las transformaciones que son necesarias y a construir así, una Argentina unida contra las violencias de género".

"Proponemos la creación del Consejo Federal para la Prevención y Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, para coordinar y articular con los distintos organismos involucrados de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un abordaje integral, eficaz, articulado en materia de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de las violencias extremas por motivo de género", resaltó.

En este sentido, Fernández aseguró que el Estado "es responsable de garantizar la prevención, la asistencia, sanción y reparación de las violencias de género, pero a la vez necesitamos de todos y todos los/as argentinos/as para llevar adelante el cambio cultural que erradique las violencias machistas en cada uno de los ámbitos de nuestras vidas".

El presidente recordó el brutal femicidio de Úrsula que conmocionó a la opinión pública días atrás, y subrayó que el caso "se suma a los cientos que año tras año tienen como víctimas a las mujeres y travestis de nuestro país".

"Si bien en estos últimos años se ha avanzado notablemente en hacer visible y desnaturalizar esas violencias, sabemos que lo hecho hasta aquí no alcanza para asegurar una vida libre de violencias a las mujeres y LGBTQ", dijo.



CON LA MADRE DE

URSULA BAHILLO

Fernández recibió en la Casa Rosada a la mamá de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada por su ex pareja en la ciudad bonaerense de Rojas, y se comprometió a tomar medidas tendientes a evitar nuevos casos como el de su hija, mientras que le confirmó que la visitará en su casa dentro de dos semanas.

"Fuimos muy bien escuchados, Hicimos el pedido para que la justicia cambie y no haya más otra Úrsula. El Presidente nos prometió varias cosas, no voy a dar más palabras", sostuvo Patricia Nasutti, quien evitó hacer público todo el contenido del encuentro.

Participaron también el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y las ministras de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta; de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia, Marcela Losardo, además de otros integrantes de la familia de Úrsula.

Luego, la mujer detalló que durante la reunión Alberto Fernández "se quebró" cuando ella narró lo que le sucedió a Úrsula "y las ministras también", y agregó: "Nos quebramos todos".

"Dentro de dos semanas, el Presidente va a estar en mi humilde casa en Rojas. Me dio su celular personal y las ministras también, que están a disposición de nosotros", señaló al retirarse de la sede gubernamental para asistir a la marcha de Ni Una Menos en Tribunales que se estaba realizando en simultáneo.

Precisamente, a raíz de su presencia en Capital Federal para participar de la marcha por Úrsula, la reunión se realizó finalmente en la Rosada, ya que en un primer momento el mandatario tenía previsto ir a Rojas, informó Nasutti.

De todos modos, Fernández concurrirá al domicilio de la familia de Úrsula, pero lo hará dentro de dos semanas, ya que la próxima la tendrá ocupada con su viaje a México.

La reunión había sido pedida por la madre de Úrsula, quien así lo expresó durante una entrevista televisiva, y el Presidente se enteró de la solicitud y aceptó el encuentro.

Durante la reunión, que se extendió por una hora, Fernández también informó a Nasutti sobre la creación de un Consejo Federal para la Prevención y Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, que está coordinando con todos los gobernadores del país para prevenir mejor esta problemática.