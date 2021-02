Una familia tipo necesitó $56.459 para no ser pobre Nacionales 18 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Una familia conformada por dos adultos y dos menores necesitó en enero un ingreso mínimo de $56.459 para no ser pobre, cifra que experimentó un aumento del 4,2%, por encima de la inflación general, según informó ayer el INDEC.

La canasta alimentaria (CBA) para una familia tipo -que determina si el grupo es indigente- se ubicó en $23.722, con lo que experimentó un aumento del 4,6%, superior al 4% informado por el INDEC para todo el mes.

"Durante enero de 2021, la variación mensual de la canasta básica alimentaria con respecto a diciembre de 2020 fue de 4,6%, mientras que la variación de la canasta básica total fue de 4,2%", indicó el organismo encargado de las estadísticas públicas.

El instituto señaló que la variación interanual de la canasta alimentaria fue del 44%, mientras que la que se integra con otros artículos de primera necesidad registró un alza del 39,8%.

El aumento de ambas canastas durante enero superó así levemente al de los precios minoristas del 4% en el mismo mes, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

El costo de la canasta básica casi triplica el monto del salario mínimo de $20.587 y el de un haber básico jubilatorio, que se ubica en $19.035.

Para no caer en situación de pobreza, una familia formada por dos adultos y dos menores, que no paga alquiler, debió tener ingresos diarios por alrededor de $ 1.900.

El INDEC informó que para una familia de tres miembros, el costo de la Canasta Total llegó en enero a $44.947, y la Alimentaria a $18.885.

Estos números reflejan la variación del rubro Alimentos y Bebidas no Alcohólicas de enero que mide el organismo público y que experimentó en ese período un incremento del 4,8%, la segunda variación en importancia dentro del mes. Este ajuste impacta directamente sobre los indicadores sociales que miden la pobreza y la indigencia, cifras que se mantienen en niveles históricos.