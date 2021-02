Otra final por ascenso confirmada Deportes 17 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Independiente de Neuquén derrotó ayer como local a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia por 1 a 0, con gol de Pablo Firpo, y fue el ganador de la Zona Patagónica. Ahora enfrentará por el ascenso a Ciudad de Bolívar, el equipo gerenciado por Marcelo Tinelli por uno de los ascensos.

Las otras finales surgirán de la siguiente manera: Independiente de Chivilcoy vs. San Martín o FADEP de Mendoza; Racing de Córdoba vs. Ben Hur o Atlético Carcarañá o Atlético Paraná; Altos Hornos Zapla o Gimnasia y Tiro de Salta vs. Dep. Fontana de Chaco o Victoria de Curuzú Cuatiá.

Recordemos que los ascensos al Federal A son cuatro.