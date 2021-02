Ben Hur va por la victoria que le permita clasificarse Deportes 17 de febrero de 2021 Redacción Por Desde las 21 recibe a Atlético Carcarañá. El partido en el estadio "Néstor Zenklusen" será dirigido por Agustín López, de San Francisco.

FOTO PRENSA BEN HUR PROTAGONISTAS. Ochoa, Acosta, Sola y Nuñez, titulares en el Lobo.

Luego de dos postergaciones, llegó el momento en que Ben Hur y Atlético Carcarañá jueguen el esperado partido de la última fecha en la Zona 1 de la Región Litoral Sur. A partir de las 21, el Lobo y Cremería saltarán esta noche a la cancha del estadio "Néstor Zenklusen" para determinar qué equipo gana el grupo y se medirá con Atlético Paraná en la semifinal por el ascenso. El arbitraje estará a cargo del sanfrancisqueño Agustín López, secundado por Emilio Fernandez y Kevin Gramaglia, de la misma ciudad cordobesa. Debido a la pandemia, cabe recordar que se jugará sin público.

Los masivos contagios de covid que tuvo el elenco del sur provincial luego del último cotejo que disputó en Rafaela con 9 de Julio, el 31 de enero, determinaron con la venia del Consejo Federal que se retrase la definición. Por ende, el análisis previo del juego que hubiéramos hecho hace 10 días quizás entre en un plano de incertidumbre trasladado al presente.

Lo que no ha variado son, claro, las necesidades de uno y otro. La BH sabe que lo único que le sirve es la victoria, por cualquier resultado, para clasificarse. En cambio, su rival tiene dos resultados posibles para seguir en el certamen: el empate y un triunfo.

Pero las respuestas a los interrogantes de cuánto puede haber influido en el local el parate y en la visita las secuelas futbolísticas de no entrenar de manera conjunta varios días, las tendremos cuando ya esté rodando la pelota. Por ello mencionamos que Ben Hur venía de dos triunfos consecutivos y de menor a mayor en su rendimiento, mientras que Carcarañá solamente resignó unidades ante la BH en el empate 3 a 3 de la primera rueda, ya que todos los demás partidos fueron victorias y convirtiendo 16 goles, es decir un promedio levemente superior a los 3 por encuentro.



UN CAMBIO

El técnico Carlos Trullet presentaría, en relación al último partido disputado en Rosario frente a ADIUR, un cambio en la formación titular. Recuperado de una dolencia que en ese encuentro determinó que vaya al banco, Gustavo Mathier esté de movida en lugar de Joel Sacks. Esto determinaría que ocupe el lateral derecho, pasando Nicolás Besaccia a la mitad de la cancha.



SIN EL GOLEADOR

Debido a la expulsión que sufrió ante 9 de Julio, Nicolás Johansen no podrá jugar hoy en el elenco que llega puntero del grupo. En condiciones normales, es decir cómo venía siendo las variantes durante el certamen, Sebastián Cavallin sería el sustituto del delantero surgido en Colón, pero esto dependerá de cómo hayan sido las repercusiones de la situación sanitaria que afectó a Carcarañá.



LOCALIA EN LA SEMI

Respecto a la definición, ya mencionamos que Ben Hur obtendrá la clasificación en caso de ganar porque a igualdad de puntos en el primer puesto se toma para el desempate los partidos entre los dos equipos, y en ese caso, obtendría 4 unidades de 6.

En la siguiente fase quien clasifique jugará ante Atlético Paraná (hoy se conocería el día y hora). Ben Hur, en el caso de ganarle a Carcarañá, para ser local en esa semifinal tendría que imponerse por 7 goles. Si clasifica Carcarañá, será local ante los entrerrianos por mayor sumatoria en la fase clasificatoria.



LOS DETALLES

Estadio: "Néstor Zenklusen". Arbitro: Agustín López (San Francisco). Horario: 21.

Ben Hur: Matías Astrada; Gustavo Mathier, Miguel Yuste, Martín Zbrun y Martín Alemandi; Joaquín Castellano, Nicolás Besaccia, Leandro Sola y Ricardo Acosta; Leonardo Ochoa y Diego Nuñez. DT: Carlos Trullet.

Atlético Carcarañá: Rodrigo Batista; Daniel Pacheco, Agustín Capitanelli, Ezequiel Brítez y Julián Gauna; Sebastián Jiménez, Marcelo Lezcano, Ricardo Figueroa y Nahuel Speck; Hernán Zanni y Sebastián Cavallin. DT: Claudio Teloni.