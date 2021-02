Músico, bioquímico, profesor: el legado de Oscar Alarcón

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - Profunda tristeza, dolor, desconsuelo y congoja se sintió en el final del jueves 11 de febrero en todo el ámbito de la localidad. Fallecía el Dr. Oscar Daniel Alarcón -bioquímico-, nacido hace 60 años en la ciudad de San Vicente y desde muchos años un humbertino que se acostumbró a caminar las calles como un vecino más.

Tal vez las palabras no alcancen a explicar el por qué de tanto dolor en la comunidad en general. Lo que sí sabemos que Oscar siempre fue la misma persona, humilde, trabajadora, colaboradora, traccionando en varios frentes: los adolescentes le tenían un aprecio bárbaro, lo querían por su excelente desempeño como profesor en la EESOPI 8040, los adultos y mayores también, en la EEMPI 1226 y porque al frente del Instituto terciario ISTIL 4034, le dio un impulso positivo que se vio reflejado en los resultados en los estudiantes y en los trabajadores.

Justamente la EESOPI en las redes sociales reflejó, entre otras cosas: “Un indagador, autodidacta, hombre culto y de reconocida trayectoria académica en nuestras aulas. Ante todo, un hombre de fe, que no dudó jamás en compatibilizar los preceptos científicos con sus convicciones personales. Un profesor muy admirado por sus alumnos, en palabras de ellos “sediento de conocimientos” “intolerante ante la mediocridad”. Fue haciendo de la pedagogía una herramienta irreemplazable para modelar y formar académicamente a los jóvenes, que para él, eran su motivación profesional en el ámbito de la docencia”.

También “su” ISTIL dijo: “Con mucho dolor la familia del ISTIL despide a su Director y Profesor Óscar Alarcón, excelente profesional, colega y sobre todo una muy buena persona, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. Sus enseñanzas y trabajo por y para la Institución vivirán a través del tiempo. No hay palabras para describir la profunda tristeza que sentimos”.

En el aspecto laboral, excelente y destacado profesional (bioquímico junto a su esposa Mabel Rinaldi), supo ganarse el aprecio de toda la comunidad y vecinos de otros lugares.



“LA MÚSICA ME PUEDE”

Por último, una faceta poco conocida que siempre lo acompañó por un camino paralelo al profesional que todos conocieron, la del artista. Un músico aficionado, autodidacta y sumamente creativo que supo plasmarlo en encuentros culturales, en charlas interminables, en notas periodísticas, en innumerables escenarios y hasta en grabaciones que perdurarán en el tiempo. Multi instrumentista, talento innato para componer y escribir canciones y predispuesto siempre para responder a invitaciones que lo vincularon con el arte. No hace mucho, en Buenos Aires, junto a la entrerriana Liliana Herrero han grabado “Ganándole a la tristeza” que Oscar escribiera hace mucho tiempo cuando anduvo por el Chaco. En los 90 supo escribir “Vientos de despedida” a una promoción de 5to año. Le puso música a un poema de Leandro Ceruti “Palo Borracho”; a un poema de Milli Cadoppi “Dónde está mi Maestra”. Le puso música al poema “Pueblo Hermano” de Tito Zanetti. También escribía poemas y tenía cierta pasión por escribir cuentos cortos de terror (que solía contarles a sus alumnos en las aulas). Su hijo Tite nos decía: “si busco una palabra para definirlo a mi papá es AMOR. El hacía todo con amor”.

Alguna vez supo decirnos “soy muy feliz con la carrera de bioquímico que elegí, pero la música me puede, es un mundo que te lleva por caminos infinitos”…

Conformó una linda familia junto a su esposa Mabel Rinaldi y catalogado como “un gran papá” para con sus hijos Esteban (médico), Mariana (Lic. en química) y Cecilia (Lic. en psicología).

Los humbertinos y de modo muy especial, su familia, como dice su canción, tendremos que empezar a “ganarle a la tristeza” por su ausencia física y transformarla en agradecimiento por todo lo que nos ha dejado. Estimado Oscar a desplegar música y arte y que descanses en paz…