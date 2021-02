Servicio público de cloacas

BELLA ITALIA. - Desde la Comuna local se recuerda que el servicio de cloacas constituye una herramienta indispensable para la calidad de vida de la población.

Los efluentes cloacales producidos en los hogares se conectan a un sistema que recoge estos residuos y los conduce hasta la planta depuradora.

Las aguas residuales al llegar a la planta de depuración pasan por un conjunto de lagunas interconectadas que cuentan con microorganismos que sirven para biodegradar todo el material orgánico de las bacterias perjudiciales, pudiendo inyectarse en cursos naturales de agua sin perturbar la flora y fauna autóctona.

El uso correcto y preservación del servicio de cloacas, permiten prolongar y garantizar la vida útil de las instalaciones. El uso adecuado de los desagües cloacales domiciliarios contribuye al mantenimiento de la higiene y de la salud pública.

CONSEJOS:

No está permitido conectar los desagües pluviales a la red cloacal.

Sólo deben arrojarse al sistema de desagüe cloacal domiciliario los líquidos provenientes de artefactos sanitarios o excretas, el agua del lavado de prendas e higiene personal, el agua producto del lavado de alimentos, de la preparación de comidas y el agua del enjuague de vajilla.

Los desagües pluviales domiciliarios deben terminar en las calles. Sin embargo, numerosos vecinos, para evitar gastos o roturas en los pisos de sus domicilios, conectan las cañerías por donde baja el agua de lluvia a la red cloacal, ocasionando graves perjuicios.

Cuando hay abundantes precipitaciones y el agua de lluvia es arrojada a la red cloacal, se satura la capacidad de conducción de las cañerías cloacales que no están dimensionadas para este fin (pudiendo llegar a 30 veces más del caudal normal), y esto provoca que se inunden domicilios con efluentes cloacales, desbordes a través de las bocas de registro, muchas veces levantando las tapas sobre el nivel de calzada y también causa un efecto de lavado en las lagunas de depuración, afectando el correcto tratamiento químico, que puede llevar varios meses en volver normalizarse.

No desechar en el sistema de desagües, elementos sólidos que perturben el funcionamiento de las instalaciones.