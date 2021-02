Presentaron Billetera Santa Fe en dos poblaciones Región 17 de febrero de 2021 Redacción Por En la semana anterior se concretaron dos encuentros para presentar Billetera Santa Fe, desde la oficina del senador Alciedes Calvo se difundió un parte de prensa que se reproduce con esta entrega.

FOTO AC// EN HUMBERTO PRIMO. Las autoridades que participaron del lanzamiento. EN SUNCHALES. Un momento del encuentro en el Centro Comercial, Industrial y de la Producción.

El senador provincial Alcides Calvo participó de la presentación de “Billetera Santa Fe” en Sunchales y Humberto Primo, un programa de beneficios dispuesto por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. La directora de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor María Betania Albrecht y el líder comercial de PlusPagos Fernando Deangelis fueron los encargados de realizar la presentación de este programa que busca incentivar la compra de bienes y/o servicios mediante el otorgamiento de reintegros de dinero a consumidores finales en rubros como indumentaria, alimentos, gastronomía, librerías, electrodomésticos, etc.



Primeramente, el acto se realizó en el Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Humberto I, con la presencia de su presidente Gustavo Milanesio, el presidente comunal de Ataliva Marcelo Bergese, comerciantes y medios de comunicación. Posteriormente, como ya lo informáramos desde estas páginas,en Sunchales se realizó en el Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Sunchales, con el acompañamiento de su presidente Jorge Chiabrando, el protesorero de la Federación De Cámaras Empresarias Del Comercio (FECECO) Carlos Minardi, concejales, autoridades municipales y funcionarios regionales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.

El senador provincial Alcides Calvo destacó que “el Gobierno Provincial de Omar Perotti busca reactivar las actividades económicas en cada una de las localidades, potenciando el consumo de los vecinos y vecinas en sus comercios de cercanía. Por ello, este programa no solo apunta a las grandes cadenas comerciales, sino principalmente a comercios pequeños y medianos”.

“Billetera Santa Fe” es una aplicación virtual financiera que puede utilizarse como billetera electrónica para el pago de productos y/o servicios, otorgando descuentos de hasta un 30% en la compra de alimentos, indumentaria, calzados, juguetería, librería, bares, restaurantes, farmacias, gastronomía y turismo; además de un 20% en el rubro de electrodomésticos. Ese monto será reintegrado como saldo entre las 24 y 48 horas de la compra, con un tope de $5.000 por mes y por persona.

Para acceder a los beneficios de este programa, los consumidores deben descargar la aplicación “Plus Pagos” en su teléfono celular, ser mayores de 18 años y tener domicilio en la provincia.

En el caso de los establecimientos comerciales, pueden adherirse a través del sitio web www.bancosantafe.com.ar/empresas/cobros-y-pagos/cobros/convenio, siempre que cumplan con los requisitos de ser una persona humana o jurídica que tribute en la provincia de Santa Fe, estar inscripto en AFIP y API, y tener una cuenta (o realizar la apertura) de una cuenta en el Nuevo Banco Santa Fe que habilitará para operar con Plus Cobros QR.