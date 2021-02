Hoy vuelven a circular los minibuses

Hoy desde las 5:00 de la mañana los minibuses comenzaban a transitar nuevamente las calles rafaelinas, poniendo fin de esta manera a once largos meses sin servicio. El Municipio, los choferes y el sindicato del SEOM comenzaron a trabajar desde finales del año pasado para concretar el retorno del transporte urbano de pasajeros con sus 5 líneas, definiendo un protocolo en el marco de la emergencia sanitaria por Covid. En esa mesa tripartida, se modificaron recorridos para responder a la demanda de vecinos y vecinas en un contexto diferente. "La puesta en práctica y el respeto en cuanto al cumplimiento efectivo de los protocolos, en los que los equipos estuvieron trabajando, serán fundamentales para el desarrollo del servicio que, vale recordar, es sostenido por la Municipalidad con recursos propios", destacaron desde el gobierno de la ciudad.

El regreso se concreta el mismo día en el que vuelven las clases presenciales en la provincia de Santa Fe, al menos para los alumnos que terminan séptimo grado en las escuelas primarias y los estudiantes de los quintos y sextos años del nivel secundario.

Los usuarios del transporte público deberán tener en cuenta que las unidades solo podrán ser ocupadas hasta un máximo del 60 por ciento. En cada coche, los choferes dispondrán para uso personal alcohol líquido o en gel, barbijos o tapabocas y máscara facial. La máscara facial se encuentra indicada para los momentos de proximidad con los pasajeros, no siendo obligatoria para la conducción. En cambio, el barbijo o tapabocas será obligatorio en todo momento.

Además, cada unidad contará con acompañante o asistente que colaborará en el ordenamiento de los pasajeros y, también, informará el lugar donde se encuentra el dispositivo con alcohol o en gel para que cada pasajero desinfecte sus manos. El acompañante utilizará máscara facial en forma permanente.

Por otra parte, cada minibús contará con un dispensador con alcohol líquido o en gel para uso de los pasajeros. Vale recordar que no se podrá compartir alimentos, infusiones y utensilios (por ejemplo, mate).

En el marco de un plan de mejora y actualización del servicio del transporte público, con aportes del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rafaela que superaron los 27 millones de pesos, se sumaron dos nuevas unidades a la flota de coches.

La inversión se complementa con una serie de trabajos e inversiones en materia de infraestructura en los coches existentes, paradas y garitas que se fueron desarrollando durante la pandemia con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.



CAPACITACION

Con la mirada puesta en el regreso de los minibuses, la Municipalidad de Rafaela realizó la última charla de capacitación destinada a choferes y acompañantes que hoy comenzarán a trabajar, junto con el retorno del servicio del transporte público de pasajeros.

La jornada se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SEOM) y, al finalizar, los asistentes recibieron máscaras protectoras que utilizarán durante el desarrollo de sus labores.

Al respecto, la coordinadora de Gestión Territorial y Transporte, Mónica Andreo, expresó que “tendremos las cinco líneas en funcionamiento, con todos los coches y con la misma frecuencia a la que estamos acostumbrados”. Asimismo, agregó que durante la prestación del servicio podrían presentarse “algunas demoras dado que el protocolo Covid-19 que vamos a implementar es totalmente estricto”.

Precisamente, “el ingreso de los pasajeros a los coches tendrá una demora extra -explicó Andreo - porque van a tener que ascender o descender por la puerta trasera, colocarse alcohol en gel en las manos utilizando el dispensador ubicado especialmente en cada unidad y usar los asientos habilitados”.

Por su parte, el subsecretario de Servicios Públicos y Transporte, Franco Sanmartino destacó que la concreción de la capacitación se trata de “un paso más hacia la vuelta del transporte”.

El protocolo se conforma de la siguiente manera: tomar la temperatura del pasajero que asciende, controlar que esté bien colocado el tapaboca o barbijo y mantener el distanciamiento social. En referencia a ello, el funcionario manifestó que “los y las asistentes van a estar explicando cómo colocarse en los asientos ya que algunos asientos se podrán usar, otros no y otros se podrán utilizar como una burbuja familiar”.

“En la mayoría de los coches estará cancelada la puerta de adelante, utilizándose solo la trasera para controlar mejor el acceso de los pasajeros, con lo cual, la ocupación del vehículo alcanzará al 60 por ciento”, dijo.

A su tiempo, el coordinador de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, Juan Ruggia se refirió a la labor de selección encarada desde la Oficina de Empleo donde “los y las jóvenes pasaron por diferentes programas de la Secretaría, el Centro de Oficios, cursos de capacitación, Empleo Joven y entrenamientos empresariales”.

En esas instancias, “se tuvo en cuenta cada desempeño y se realizó la selección de 42 jóvenes que se suman al retorno de los minibuses. Esto es importante porque también se viene la vuelta de la presencialidad en nuestros establecimientos educativos”, expresó.