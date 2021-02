Retoman conversación con docentes y estatales Locales 17 de febrero de 2021 Redacción Por El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, anticipó por LT10 que en ninguno de los dos casos se realizará una propuesta salarial ya que necesitan una referencia nacional.

En la jornada de este miércoles, se retomarán las conversaciones del gobierno provincial con los gremios docentes y estatales en el marco de las paritarias. A las 10 de la mañana será el turno de los docentes, mientras que a partir de las 12.30 recibirán a los representantes de los gremios de empleados estatales. Sin embargo, desde el Gobierno provincial anticipan que no realizarán ninguna propuesta salarial en ambas reuniones debido a que se suspendieron las mismas reuniones en el plano nacional. "Mañana -por hoy- tenemos reunión paritarias con docentes a las 10 y a las 12.30 con estatales en el marco de lo que venimos conversando y en el entendimiento de que estamos necesitando una referencia nacional , es probable que no avancemos demasiado con la cuestión salarial en los dos casos" son las palabras que eligió el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri para explicar la situación. "Lógicamente se van a poder recepcionar y atender los planteos que hagan los distintos gremios. Pero a los efectos de formular una propuesta, estamos un poco en las mismas condiciones que planteamos al inicio de las conversaciones. Nosotros necesitamos alguna referencia nacional. El jueves se reúne la paritaria nacional docente, veremos los avances en ese ámbito y encararemos las negociaciones salariales en las próximas reuniones" agregó el funcionario. Por otro lado, Pusineri aseguró que "los gremios ya conocen esta situación porque ya lo hemos conversado. No los vamos a tomar por sorpresa". Además, anticipó que sí se tratarán cuestiones como por ejemplo la logística para el regreso a clases.