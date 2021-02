Movilización de “Padres Organizados Rafaela” Locales 17 de febrero de 2021 Redacción Por Este jueves a las 20, frente al Palacio Municipal, desde la agrupación “Padres Organizados”, convocan a un bocinazo para volver a visibilizar el contundente pedido para volver de manera total a la presencialidad.

Ante la proximidad del inicio del ciclo lectivo 2021, “Padres Organizados Rafaela”, convoca una vez más a una movilización, para este jueves a las 20 horas frente al municipio, para reclamar en representación de sus hijos y aquellos niños y adolescentes que no tienen voz

“El año pasado, la educación no fue prioridad entre aquellos que deciden por nosotros y está demostrado que actualmente, luego de un año de pandemia, el retorno a clases no ha sido planificado como correspondía y se solicitaba. Como ciudadanos estamos totalmente comprometidos en el reclamo por el derecho a la educación, que consideramos esencial, es por esto que presentamos nuestros pedidos ante todas las instancias administrativas correspondiente, obteniendo solo compromisos verbales de nuestros representantes, que estamos alerta de que los mismos sean cumplidos”, exponen desde la organización.

Asimismo manifiestan que “los padres y madres, durante muchos años solo acompañamos a nuestros hijos en el proceso educativo, pero la situación actual de emergencia sanitaria, puso en evidencia que la Educación Argentina fue relegada y olvidada. Por eso dejamos de ser espectadores para pasar a ser defensores del futuro de nuestros hijos”.

Entre los puntos centrales que llevan a realizar el bocinazo del próximo jueves, se plantea: Clases presenciales, en todas las escuelas y jardines, todos los días, toda la jornada, todo el año, todos los niños y Adolescentes. Además indican: “No podemos permitir que luego de un año de jardines y escuelas vacías, la oferta sea mínima, la voluntad sólo expresada en los medios y la innovación nula; no podemos permitir que la educación se vuelva a condicionar al semáforo epidemiológico, dejando la salud física, emocional y social para el final. Las escuelas no son el factor que inicia esta pandemia ni el brote, porque los chicos no son los grandes contagiadores ni los grandes transmisores de este virus”.

“Un sistema híbrido facilita la transmisión del virus ya que se introducen vínculos adicionales, complican a las docentes que deben preparar clases virtuales y presenciales, además la evidencia médica indica que son los menos propensos a enfermarse por COVID-19 y no son los responsables de propagarlo. Por lo cual, no hay fundamentos epidemiológicos para preferir un sistema híbrido antes que presencial para ellos. En una situación de pandemia, con la necesidad de organización y planificación que las escuelas necesitan, es imposible continuar en la Regional III de Educación que comprende al departamento Castellanos, sin una delegada y un coordinador pedagógico. EL puesto no ha sido ocupado desde el mes de Julio del año pasado y el delegado es la persona que marca el rumbo de la gestión en el territorio y es el nexo entre docentes y directores con el Ministerio. La incertidumbre y la falta de una comunicación clara y oportuna (en tiempo y forma) de las acciones a seguir son las consecuencias que ya se observan en las escuelas.”, advierten desde “Padres Organizados Rafaela”. Y agregan: “Insistimos en que es necesario mejorar la calidad educativa, es abundante la evidencia que indica la gravedad del impacto que ha tenido en niños y jóvenes la carencia de educación presencial durante el pasado ciclo lectivo. Esto traerá serias consecuencias no solo para sus vidas sino también para el futuro desarrollo de las sociedades. Empezar con calidad educativa, requiere sí o sí que la presencialidad sea total, todos los días, toda la jornada, todos el año, todos los niños y Adolescentes”.