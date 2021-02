Cruz del Eje fue el inicio del Rally Deportes 16 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Cruz del Eje fue la ciudad elegida por el Rally Argentino para comenzar la temporada 2021, nada más, ni nada menos que con una fecha doble. En la previa, tras el reconocimiento de caminos, pilotos y navegantes hicieron hincapié en que si bien la primera fecha, disputada el viernes, fue muy dura, la segunda, con todos tramos distintos, iba a tener un plus de dureza y dificultad.

En el resumen por clases, empezando por la RC2A, triunfo inobjetable para la dupla chilena - argentina integrada por Jorge Martínez y Alberto Alvarez Nicholson. Teniendo en cuenta que era el regreso al Rally Argentino por parte del piloto trasandino luego de mucho tiempo, hay que agregarle un plus al mérito por esta victoria. Sin errores, llevaron al Skoda Fabia R5 al primer lugar de la clasificación, primero con una linda lucha con Alejandro Cancio - "Santi" García (ganadores el viernes de la fecha inicial), hasta el abandono de este binomio, tras la rotura del motor del Skoda Fabia R5, en el primer tramo de la etapa final, durante la tarde del domingo.

Desde ahí fue más tranquila la carrera para los ganadores que terminaron superando a los internacionales Juan Carlos Alonso y "Pupín" Monasterolo por 2m24s4 marcando el 1-2 para el flamante CBTech Rally by Skoda. Tercero, debutando con el VW Polo R4, completaron el podio Fernando Alvarez - José Díaz.

Por su parte, Gerónimo Padilla junto a "Nico" García ganaron la clase RC2B, a bordo de un VW Polo. El tucumano tomó el liderazgo en el primer parcial de este domingo, luego que en el inicio del segundo compromiso del fin de semana, Marcos Ligato - Rubén García (Chevrolet Agile) comenzaron ganando la prueba súper especial del sábado. Hubo muchos cambios en las posiciones de vanguardia, pero en ningún momento pusieron en peligro el liderazgo del mencionado binomio. Luego de los inconvenientes en la caja de dirección del VW Polo, que retrasaron a Gastón Pasten - Matías Ramos, quienes se habían consolidado en la segunda posición, hubo cambios de escoltas, primero fueron Augusto

D´agostini - Juan Pablo Carrera y sobre el final el puesto quedó en manos de Miguel Baldoni - Gustavo Franchello (Chevrolet Agile), completando el podio el múltiple campeón argentino Federico Villagra, navegado por Virginia Klus, a bordo del Toyota Yaris.