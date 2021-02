McDowell ganó las "500" de Daytona Deportes 16 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO EFE VENCEDOR./ En una edición accidentada e interrumpida ganó Michael McDowell.

El piloto estadounidense Michael McDowell dio la gran sorpresa en el Daytona International Speedway al vencer contra todo pronóstico en la edición 63 de la las 500 Millas de Daytona, que estuvo suspendida cerca de seis horas por causa de la lluvia y se tuvo que correr de noche y acabar en la madrugada de este lunes.

McDowell, que pilotó por cuarta temporada el Ford No. 34 para Front Row Motorsports en la NASCAR Cup Series, no había conseguido nunca un gran triunfo y su única victoria en la serie nacional NASCAR ocurrió en la carrera de la Serie Xfinity 2016 en Road América.

Pero anteanoche fue el mejor en la recta final de la carrera al superar a Chase Elliott, el campeón defensor de la NASCAR Cup Series, que acabó en segundo lugar, mientras que Austin Dillon fue tercero y Kevin Harvick acabó cuarto en la "TheGreat American Race". McDowell tenía hasta esta lunes tres top cinco y 12 top 10 en su carrera en 357 largadas, con un mejor resultado del cuarto en Daytona en 2017.

Gracias a un accidente que se llevó a Joey Logano y Brad Keselowski, McDowell ganó la bandera a cuadros. Había estado en tercer lugar antes de que Keselowski chocara con Logano y provocase un efecto dominó masivo en la última vuelta.

Hubo una espera inicial mientras los funcionarios de NASCAR revisaron dos veces para asegurarse de que McDowell fuera el auto líder cuando ondeó la bandera de precaución. Eso no impidió que su equipo celebrara en la calle de boxes.

La carrera, que tuvo 22 cambios de líder que pusieron al frente a 13 pilotos diferentes, también sufrió siete paradas por accidente y la lluvia, que trabajo descargas eléctricas sobre el área de Dayton Beach, donde se encuentra el histórico Daytona International Speedway.

Alex Bowman, ganador de la pole, protagonizó en la vuelta 15 un choque múltiple en el que se vieron involucrados 16 automóviles, que se desencadenó cuando Christopher Bell comenzó un cuerpo a cuerpo con Aric Almirola con demasiada fuerza cerca del frente del campo y obligó al piloto de Stewart-Haas Racing a balancearse para evitar un deslizamiento.

Almirola terminó girando a la derecha en Bowman. Su contacto hizo que otros chocaran, haciéndolos girar y patinar a través de la hierba y el barro. Martin Truex Jr., Erik Jones, Jamie McMurray, Ryan Blaney, William Byron, Ryan Newman, y el mexicano Daniel Suárez y Kurt Busch estuvieron entre los involucrados.

Minutos después, la carrera fue detenida por un rayo y los fanáticos que se habían distanciado socialmente en las tribunas tuvieron que buscar refugio en la concurrida explanada. Siguieron fuertes lluvias, que paralizaron "The Great American Race" por cerca de seis horas.

Cabe recordar que Newman casi muere en un terrible accidente en la última vuelta de las 500 Millas de Daytona del año pasado. Newman se marchó a salvo el domingo e incluso vio a Busch mientras estaba sentado en su Chevy.