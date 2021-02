El “Granate” venció al “Rojo” Deportes 16 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Lanús arrancó bien la Copa de la Liga y venció 1-0 a Independiente en un encuentro que marca el cierre de la primera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional 2021. Guillermo Burdisso, oriundo de Altos de Chipión, convirtió el gol de cabeza en el complemento. El equipo de Zubeldía fue más ante el equipo de Falcioni El primer tiempo fue más estudiado que jugado. Un Independiente medido y parado con el objetivo de no dejar espacios ante un Lanús que intentó de distintas maneras pero no encontró huecos en la defensa rival. El equipo de Zubeldía era mejor que Independiente, que se replegaba demasiado sin poder contener al rival y tenía problemas a la hora de atacar. Y a los 23 minutos del primer tiempo llegó el primero del Granate. Luego de un tiro libre ejecutado desde la izquierda, se cumplió la clásica "dos cabezazos en el área son gol. El primero de Osini y el segundo de Guillermo Burdisso, quien convirtió el 1-0 para Lanús pero no lo gritó por su pasado en el Rojo. Ese fue el único tanto del partido que quedó para el Granate. en el arranque de la Copa de la Liga Profesional.