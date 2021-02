Para tranquilidad del DT Otta, llegaron los primeros refuerzos Deportes 16 de febrero de 2021 Redacción Por En la mañana de ayer ya se sumó el central Cristian González y en las próximas horas lo hará el marcador de punta izquierdo, Brian Calderara. Entre hoy y mañana la dirigencia de la Crema espera cerrar más incorporaciones.

Ya hay noticias concretas para comunicarle a Walter Otta, no hace falta usar potencial para hablar de los primeros refuerzos que llegan a barrio Alberdi. De a poco, en Atlético de Rafaela se va 'reconstruyendo' un plantel que quedó ‘desmantelado’ con las salidas que se vinieron dando en los últimos días, e incluso en horas se podría dar una más.

Cristian González llegó a Rafaela el domingo y ayer ya se sumó a los entrenamientos que la Crema vine desarrollando en el predio del Autódromo. El defensor central, de 1,87 de altura, firmará su contrato este miércoles hasta el 31 de diciembre próximo, según se informó desde el sector de prensa.

Proviene del Deportivo Madryn (Federal A) y el cuerpo técnico albiceleste lo conoce de dirigirlo en Villa Dálmine. También pasó por el Deportivo Morón, Unión de Mar del Plata, All Boys y Defensores de Belgrano.

Ya se encuentra en Rafaela y a las órdenes de Walter Otta el primer refuerzo de la Crema para esta temporada. Se trata de Cristian González, defensor proveniente de Deportivo Madryn.

Ante la salida de Stéfano Brundo a Perú, González, de 31 años, llega para pelear por un lugar en la zaga junto a Tomás Baroni (regresó de España) y Fernando Piñero. También están los juveniles Lucas Samaniego y Gastón Tellechea.

La otra llegada tiene que ver con Brian Calderara, marcador de punta izquierdo. El entrerriano de 23 años, cumplidos el pasado 10 de enero, llega procedente de Newell’s y a préstamo por diez meses. No jugó en la primera de la Lepra, donde fue al banco de suplentes en once partidos, y en Reserva jugó en ocho oportunidades.

Llegó al conjunto del Parque Independencia con edad de Sexta, tras jugar en Cultural de Crespo en Infantiles. Calderara puede cumplir la función de defensor o mediocampista por el sector izquierdo.