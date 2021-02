¿Martino también se va? Deportes 16 de febrero de 2021 Redacción Por El rafaelino de 22 años podría pasar a préstamo a Talleres de Córdoba. Si no prospera, Racing también sería una alternativa.

Atlético de Rafaela sigue adelante con su pretemporada y mientras se van confirmando los primeros refuerzos (ver aparte), también se podrían anunciar nuevas salidas. Hasta aquí son cinco (Tagliamonte, Blondel, Brundo, Castro y Copetti) y en las próximas horas se podría sumar una más.

En la negociación de los préstamos a Racing de Enzo Copetti y Matías Tagliamonte también estaba la de Ángelo Martino, pero no prosperó y si bien aún no esta descartada, perdió algo de terreno ya que la Academia esperaba cerrar con otro jugador en dicho sector. Ante ello, ahora surgió un interés de Talleres de Córdoba.

‘Hay algunas charlas’, reconoció un alto directivo albiceleste por el interés de los cordobeses. Aún nada concretado.

Lo cierto es que ayer el defensor trabajó de manera diferenciada, sin presentar ninguna dolencia física, y todo hace suponer que no continuará en Alberdi.

Un dato más que podría anticipar la salida de Martino tiene que ver con la llegada de Brian Calderara, el juvenil de Newell’s que se desempeña como lateral izquierdo o mediocampista por dicho sector.