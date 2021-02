Trata: rescataron a joven de 14 años secuestrada

En la medianoche del domingo y primeras horas del lunes personal policial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Región 5, distrito Ceres, debió tomar intervención ante un hecho de sustracción de menor de edad.

Una menor de 14 años que fuera secuestrada en Mar del Plata por un ciudadano boliviano con fines de explotación sexual o laboral (Trata de Personas) y que era retenida contra su voluntad en un micro que tenía como destino la frontera con Bolivia, fue rescatada a tiempo por personal policial y judicial de nuestra Quinta Circunscripción Judicial, que actuó rápido de reflejos ante el pedido de interceptación del colectivo emanado de sus pares de la Justicia de Mar del Plata.



ALERTA

En la hora señalada el subjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Ceres recibió un llamado telefónico por parte de la jefa del Gabinete de Secuestros Extorsivos de la DDI de Mar del Plata, quien pidió colaboración a los fines de interceptar un colectivo de la empresa “La Veloz del Norte” con destino a la ciudad de Salvador Mazza (Salta, límite con Bolivia), ya que el mismo estaría próximo a cruzar por la ciudad de Ceres, y en dicho ómnibus circulaba una menor de edad identificada como Milagros Belén C., de 14 años, que se encontraría acompañada y secuestrada por un sujeto identificado como Simón Aspetty Fernández, de 26 años y de nacionalidad boliviana.

En virtud del pedido y la gravedad del hecho, el subjefe de la AIC de Ceres se dirigió hacia la ruta nacional N° 34, y siendo las 00.15 de la madrugada de ayer, al hacer paso frente al parador Posta 34 constató la presencia de un ómnibus de La Veloz del Norte, que se hallaba detenido en dicho lugar.

Así las cosas, el subjefe de AIC pidió colaboración al personal del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Ceres, a los fines de requisar el micro.



RESULTADOS

POSITIVOS

Cinco minutos después llegaron los uniformados del Comando Radioeléctrico al lugar, y confirmado el número de identificación del coche y de la empresa, dialogaron con el chófer y se le solicitó la lista de pasajeros. Así se constató que las personas buscadas se encontraban en los asientos N° 21 y 22.

Al llegar a las butacas señaladas se confirmó la presencia de Milagros Belén C., de 14 años, y de Simón Aspetty Fernández, de 26, por lo que se procedió a recuperar a la menor y a la aprehensión del ciudadano boliviano, siendo trasladados a sede de la Comisaría 2ª de Ceres.

Poco más tarde los uniformados entablaron comunicación con la fiscal de la Unidad Fiscal San Cristóbal, Dra. Silvina Verney, quien se puso en comunicación con el fiscal de Mar del Plata Dr. Juan Pablo Lodola, ordenando que se lleve a cabo la detención del ciudadano boliviano implicado, Aspetty Fernández.

Por tal motivo se procedió a detener a Fernández –quien requirió un abogado- y se llevó a cabo un examen médico en las personas implicadas confirmándose que la menor no presentaba lesiones.

Finalmente Fernández quedó alojado en la Comisaría 2ª de Ceres a disposición de la Justicia, en tanto que la menor de 14 años fue retirada por personal de Trata de Personas Región 5 Rafaela que se abocó al resguardo de la integridad psicofísica de la menor.