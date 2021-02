Nueva Nissan Pathfinder: imponente, tecnológica y ahora con ocho plazas Automotores 16 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Nissan está en plena renovación de su gama en Estados Unidos: en simultáneo con la presentación de la nueva generación de la Frontier norteamericana, también develó la nueva Pathfinder, el SUV grande que se renovó íntegramente, incorporó más tecnología y apuesta por una poco usual configuración de 8 plazas.

Atrás quedó la imagen de SUV urbano que rompió con la tradición de la Pathfinder de ser un auténtico todoterreno. En su nueva generación, la marca volvió a darle una estética más robusta, agresiva e imponente al modelo. En el sector frontal se destaca la enorme parrilla en forma de V con los bordes cromados y los faros de Led tipo boomerang junto con un paragolpes que no posee grandes tomas de aire falsas como en otros vehículos, sino una central más pequeña, de formato trapezoidal y que hace las veces de protección.

De perfil, su silueta muestra trazos rectos y marcados, con pasarruedas con protecciones en plástico negro, el techo también en ese color contrastando con la carrocería y la tercera ventanilla alargada que se une a la luneta.

Por último, la parte trasera está rematada por faros finos y alargados y el nombre Pathfinder estampado a lo ancho, junto con un vistoso aplique en color símil aluminio en el paragolpes, también como defensa.



INTERIOR

En el interior se mantienen esos trazos rectos y formas cuadradas del exterior, pero con un importante despliegue tecnológico, con una pantalla táctil de 9” para el sistema multimedia, compatible con Android Auto y Apple CarPlay junto con el instrumental digital con un display de 10,8”.

Cuenta además con climatizador automático bizona con display digital, comando de la caja tipo joystick y una perilla circular para seleccionar los modos de conducción. La particularidad, tal como señalamos anteriormente, es su configuración: aprovechando sus dimensiones y gran espacio interior, los asientos están repartidos en formato 2+3+3.

Mecánicamente, como un típico producto dirigido al mercado norteamericano, está impulsada por un motor naftero V6 de 3.5 litros, que desarrolla 288 CV y 35,8 kgm de torque, asociado a una caja automática de 9 velocidades en lugar de la anterior transmisión CVT. Se ofrecerán versiones con tracción simple o integral y a futuro podría incorporarse una variante híbrida.

Su llegada a los concesionarios de Estados Unidos está prevista para el segundo trimestre de este año, luego desembarcará en el resto de los mercados donde tiene presencia. ¿Llegará a nuestro país? Por el momento no está en los planes de la marca, aunque por las dudas, no habría que descartarlo del todo.



NISSAN X-TERRA:

REDISEÑO Y REGRESO

No tuvo muchos años de presencia en nuestro país, pero caló hondo entre los fanáticos del off road por su robustez y capacidades: la X-Terra, aquel SUV derivado de la Frontier de hace dos generaciones atrás, está de regreso, incorporando un importante rediseño y más tecnología para hacerle frente a sus clásicas rivales, la Toyota SW4/Fortuner, Mitsubishi Montero Sport, Chevrolet Trailblazer y Ford Everest.

En realidad, el SUV tuvo continuidad todo este tiempo, pero su denominación había sido acortada a Terra en la serie anterior, volviendo a agregar la “X” en esta actualización. Fuera de este detalle de color, lo más novedoso está en su diseño: al igual que la SW4, Nissan prefirió diferenciar claramente al SUV de la pick up, por lo que cuenta con una identidad propia tanto en el exterior como en el interior. En el sector frontal se destacan los nuevos faros full Led, un poco más finos que en la Frontier y con un diseño interno inspirado en los de la X-Trail.

La X-Terra también cuenta con una enorme parrilla de formato trapezoidal con la infaltable V que identifica el estilo de la marca japonesa, pero en este caso luce una terminación cromada que la hace ver más imponente y refinada. El paragolpes también fue reformulado por completo, con una nueva toma de aire central y nuevos marcos para los faros antiniebla, con detalles cromados y nervaduras en forma de C en los extremos que buscan resaltar el ancho del vehículo. De perfil y en la parte trasera los cambios son mínimos y se limitan al diseño de las llantas –con terminación diamantada- y los faros.



INTERIOR

Puertas adentro, tal como señalamos anteriormente, la firma nipona eligió darle una personalidad distinta a la X-Terra, por lo que todo el frente del tablero es diferente al de la pick up.

Estrena el nuevo volante de base achatada y con el centro redondo junto con un nuevo sistema multimedia con pantalla táctil de 9” que afortunadamente mantiene los comandos físicos en su parte inferior. Para lograr una mayor luminosidad y sensación de amplitud, el habitáculo luce revestimientos bitono, con colores más claros en los paneles de las puertas y las butacas.

Como muchas de sus rivales, se ofrecerá en versiones de 5 y 7 plazas, con salidas de aire para cada fila de asientos. Adicionalmente, puede equipar una pantalla rebatible de 11” con puerto HDMI en el techo como sistema de entretenimiento para los chicos.

Si bien la marca no lo aclara, es posible que también haya adoptado los sistemas de asistencia a la conducción presentes en la Frontier, con alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, detector de fatiga, alerta de cambio de carril involuntario, alerta de ángulo muerto y de tráfico cruzado trasero y control de balanceo de tráiler.

Mecánicamente, en Asia y Medio Oriente –sus principales mercados- estará disponible con un motor naftero 2.5 de cuatro cilindros en línea que desarrolla 167 CV y 24,5 kgm de torque, asociado a una caja manual de 6 marchas o a la caja automática de 7 velocidades, con tracción 4×2 y 4×4, con bloqueo electrónico de diferencial trasero, asistente de descenso y otros ítems. Es posible que en otros países también se ofrezca con el propulsor turbodiesel 2.3 dCi de 190 CV, aunque aún no fue confirmado.

Por el momento, no está previsto su arribo a Argentina o a Brasil. Si bien la marca llegó a estudiar su posible producción en nuestro país al compartir el chasis y diversos componentes con la Frontier, el proyecto no recibió luz verde de la casa matriz, al menos por ahora. (Fuente: www.16valvulas.com.ar)