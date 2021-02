Fede Bal pudo hablar con su madre Información General 16 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Carmen Barbieri está mejorando, ya le sacaron la sonda nasogástrica y gran parte de los medicamentos que la inducen a la sedación y, si todo sale bien, en los próximos días podría salir de terapia intensiva hacía una habitación común de la Clínica Zabala, donde se encuentra internada desde el pasado 20 de enero, hizo saber Teleshow.

En diálogo con Implacables (El Nueve) Fede Bal contó que este fin de semana pudo hablar con su madre y que ella solo pensaba en que “tenía que cocinar” para la segunda temporada de MasterChef Celebrity, que ya comenzó sus grabaciones y que saldrá al aire el próximo lunes 22 de febrero a las 22.30 horas por la pantalla de Telefe.

En la puerta del Teatro Lola Membrives, donde actúa en Mentiras Inteligentes, Fede reveló que su madre continúa mejorando. “Pude hablar con ella esta mañana y es una alegría muy grande. Hace 20 días que no podía hablar con ella, estaba toda intubada”, reveló.

“Delira un poco por toda la falta de oxígeno y la medicación, pero la verdad es que es una alegría porque fueron días de mucha angustia”, comentó el actor, y confirmó que este lunes o martes será trasladada a una sala normal. “¿Es cierto que dijo ‘¿cómo empezaron MasterChef sin mí?’?”, le preguntó la notera. “SÍ, es lo primero que me dijo. Me decía ‘tengo que cocinar’. Yo le decía que primero tiene que curarse. El trabajo y todo va a esperar así que… Por suerte están todos muy contentos en Telefe esperándola”, confirmó Bal, que se convirtió en el rol de “host digital”, tras su paso como participante, en reemplazo de Flor Vigna que ocupó este lugar en la primera temporada del reality.

“Está un poco inquieta por irse, pero entiende que tiene que esperar un poco más. Quiere hablar con sus amigos, que la llamen, quiere tener el teléfono. Uno no puede desconectarse ni aun enfermo”, explicó el joven. Hace algunos días, la producción del ciclo de cocina que debuta el 22 de febrero aseguró que ellos esperarán todo lo que sea necesario a Carmen, y que la actriz podrá integrarse en cuanto se recupere.