Corre riesgo su vida Sociales 16 de febrero de 2021 Redacción Por “El estado es crítico y corre riesgo su vida”, aseveró Alejandro Balbi, abogado de la familia. El letrado se refirió a la situación que atraviesa la ex modelo, que se cayó de la escalera de su casa en Punta del Este durante el fin de semana.

María del Carmen Raquel Villanueva, más conocida como Pata Villanueva, se encuentra internada en grave estado después de haber sufrido un accidente doméstico en su casa de Punta del Este, Uruguay. En diálogo con Flor de equipo , el abogado de la familia Alejandro Balbi reconoció que el estado de salud de la ex modelo “es crítico y corre riesgo de vida”, por lo que dio a entender que las próximas horas serán determinantes, informó Teleshow.

El golpe que recibió Villanueva le provocó diversas fracturas, lo que condujo a su derivación directa a la sala de terapia intensiva del establecimiento de salud privado del departamento de Maldonado. De las lesiones que sufrió, la más grave se produjo en su cabeza, por la que debió ser tratada de manera inmediata. Por ese motivo, fue intervenida quirúrgicamente con el fin de descomprimir la zona afectada y tras la operación, la ex modelo permanece en coma.

En este contexto, y luego de las gestiones pertinentes tramitadas por el estudio del letrado Alejandro Balbi, sus hijos Agostina Cavallero, Robertino Tarantini y Bernardita Tarantini viajaron a Punta del Este, en donde se encuentra el sanatorio Cantegril, en el que permanece internada Villanueva.

Sus hijos lograron entrar al lugar, a pesar de que inicialmente se les negara el ingreso, por no haber podido realizar la cuarentena sanitaria correspondiente. Uruguay es uno de los países de América Latina que en el marco de la pandemia del coronavirus ha resuelto cerrar sus fronteras y las mantiene abiertas sólo para ciudadanos uruguayos, residentes o para casos muy puntuales. “Ella llegó consciente al sanatorio y después se complicó su situación. Los chicos están instalados en su casa de La Barra y harán la cuarentena correspondiente y recibirán los informes por teléfono”, deslizó Balbi con tono preocupado por el momento que vive su defendida.

Según le explicó a Teleshow este domingo el doctor Elbio Paolillo, director de la clínica, el estado de salud de la ex modelo “es delicado producto del fuerte traumatismo de cráneo sufrido”. El médico contó que ni bien ingresó al sanatorio, Pata recibió las suturas tendientes a parar la hemorragia y se le practicaron las curaciones de las heridas superficiales. Sin embargo, tras ser sometida a una tomografía computada, se determinó que debía ser operada de inmediato.

“Se le diagnosticó un fuerte traumatismo intercraneal del tipo subdural. Y esto determinó su inmediata intervención quirúrgica”, explicó el profesional. Y contó que la operación se realizó en la madrugada de este domingo, con el fin de aliviar la tensión producida por el impacto que recibió en la cabeza.

Finalmente, Paolillo explicó que Villanueva se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del sanatorio, “a la espera de su evolución”. Pero señaló que cuadro era bastante preocupante, dado que se trata de una paciente de 69 años de edad y que su situación era “grave”.

