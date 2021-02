Comenzó el Grand Prix de Ajedrez Región 16 de febrero de 2021 Redacción Por SUNCHALES

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Municipio local se difundió información relativa al torneo de ajedrez virtual.

Los talleres del Liceo Municipal "Intendente Julio C. Sartini" no paran, continúan generando nuevos espacios de contacto, creatividad, entretenimiento y aprendizaje.

El miércoles 10 se disputó la primera de las cuatro etapas del Grand Prix “Nester Ardusso in memoriam”. El mismo se desarrolló en forma virtual a través de la plataforma online Lichess.org, donde participaron alumnos, exalumnos del Taller de Ajedrez y aficionados.

Luego de disputar 5 partidas un torneo sistema suizo, los primeros clasificados fueron:

CATEGORIA LIBRE:

1) Ormachea, Hernán

2) Monserrat, Marcelo

3) Re, Octavio

CATEGORÍA INTEMEDIA:

1) Morales, Albano

2) Cipolatti, Ramiro

3) Ghiberto, Emilia

CATEGORÍA INICIAL:

1) Garrini, Juan

2) Caglieri, Camilo

3) Italiano, Jaen

El próximo miércoles 17, se jugará la segunda de las cuatro etapas, abiertas al público en general, desde las 18.30.

Detalles del Grand Prix:

▪ Sistema suizo a 4 o 5 rondas según la cantidad de participantes

▫ El ritmo de juego será de 10 m + 5 s

▪ Categorías divididas por edad.

▫ El top 3 de cada categoría recibirá un trofeo

▪ Diploma de participación

Quienes estén interesados en participar pueden consultar y/o inscribirse vía Whatsapp a los números 03493 448806 o 03493 660606.