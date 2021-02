El senador Enrico pidió la renuncia del ministro Sain Locales 16 de febrero de 2021 Redacción Por “El ministro de Seguridad debería dar un paso al costado para evitar un juicio político en la Provincia”, expresó el senador Lisandro Enrico.

FOTO ARCHIVO ENRICO. Consideró que el actual gobierno provincial no tiene una política de seguridad.

El senador provincial del departamento General López, Lisandro Enrico habló sobre los hechos de inseguridad de Rosario y de la provincia y se lamentó por la decisión del ministro de Seguridad, Marcelo Sain de no asistir a la Legislatura el pasado viernes para dar cuentas de la difícil situación que atraviesa su cartera.

“Sain se interesa por la prensa y antepone sus intereses a los de la ciudadanía. Mientras tanto los delitos crecen y las víctimas se suman a diario”, manifestó Enrico y añadió: “Creo que a estas alturas podemos decir que hay un mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. El ministro de seguridad debería dar un paso al costado para evitar un juicio político en la provincia”.

“La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados había citado al ministro Sain para este viernes y tenía como objetivo que expusiera qué medidas se están tomando desde su ministerio ante el crecimiento de la violencia. Algunos temas a tratar eran la convocatoria urgente de la Junta Provincial de Seguridad, la ola de delitos con decenas de muertos en las ciudades más importantes y la falta de presencia policial”, detalló el senador y continuó: “Sin embargo, una vez más, Sain decidió no dar la cara, ni informar a la ciudadanía que tiene derecho a saber qué se está haciendo para solucionar este gravísimo problema”.

“Se registraron 4 muertos en 24 horas en la ciudad de Rosario producto de la violencia y las estadísticas muestran que han aumentado con relación a años anteriores. Al tiempo que acribillaban a una pareja, el ministerio de seguridad informaba en su cuenta de twitter un trabajo de investigación sobre torneos clandestinos del fútbol”.

Enrico concluyó: “Desde que el gobierno actual asumió, hace un año y dos meses, no existe para los ciudadanos una política de seguridad clara, ni tampoco se ven acciones concretas que pongan un freno a la delincuencia cada vez más violenta. Durante 2020 hubo un recrudecimiento de delitos criminales en Santa Fe. Entre los principales reclamos, y bajo un contexto de hartazgo social, los vecinos denuncian poca presencia policial en los barrios, funcionamiento deficiente de las cámaras y falta de patrullaje”.