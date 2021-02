La Provincia reacondicionó y entregó ambulancias para la Región Rafaela Locales 16 de febrero de 2021 Redacción Por A partir de aportes y gestiones de autoridades sanitarias, gobiernos locales y del senador departamental Alcides Calvo, se entregaron ambulancias a Rafaela y localidades del departamento.

FOTO SCS ACTO. Autoridades locales junto a funcionarios del área de salud durante la entrega de las ambulancias en la Posta Sanitaria de Rafaela.

El Ministerio de Salud de la provincia, a través de la región Rafaela de Salud, entregó a diversas localidades del departamento Castellanos ambulancias reacondicionadas, reparadas y en perfecto funcionamiento así como también kits con insumos sanitarios y un subsidio para las obras del Centro de Salud de Tacural.

El acto de entrega tuvo lugar en la posta del 107 del Parque de Actividades Económicas de Rafaela el martes pasado; y participaron el secretario de Emergencias y Traslados de Salud provincial, Eduardo Wagner; el intendente de Rafaela, Luis Castellano; la responsable de la Región Rafaela de Salud, Eter Senn; el senador provincial, Alcides Calvo; y el coordinador Regional del 107, Alejandro Brasca. También estuvieron también presentes los presidentes comunales de Colonia Aldao, Hugo Michelini; Castellanos, Miguel Giacobone; San Antonio, Mauro Previotto; de Villa San José, Julio Forni; y de Tacural, Adrián Sola.

Las localidades beneficiadas fueron Colonia Aldao, Castellanos, San Antonio, Villa San José, y Tacural, entre otras; gracias a un trabajo mancomunado entre los ejecutivos provincial y local, y el aporte del senador Alcides Calvo.

Wagner destacó “el esfuerzo de los diversos actores involucrados en la recuperación y puesta a punto de estos móviles, a los que se les suman kits con elementos para brindar asistencia de alta complejidad, ampliando la disponibilidad de móviles para la red de emergencias de la provincia”.

“La verdad que esto es muy importante para nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de que son unidades de traslado recuperadas y esto no es menor, porque cuando digo recuperada, hago referencia a vehículos que estaban literalmente tirados, abandonado, y con mucho esfuerzo, con un trabajo conjunto de municipios, comunas y el senador del departamental, que destinó fondos para poder poner en funcionamiento estos móviles, se hizo un peritaje y se determinó que estos móviles pueden quedar operativos en este día. La idea es que funcionen el mayor tiempo posible, que el personal también lo adquiera como algo propio, como su vehículo“, sostuvo Wagner.

Además el funcionario destacó: “Yo decía en mi relato, de que esto no es un taxi o un remís, esto es un vehículo que tiene una alta trascendencia, sobre todo para el cuidado de las personas, para la salud. Son vehículos que transportan al paciente al hospital y no es menor, porque podemos tener los mejores hospitales, las mejores camas de terapia intensiva, los mejores terapistas, pero si no tenemos un vehículo sanitario que transporte al paciente de la mejor manera, no va a llegar nunca en las condiciones que tiene que llegar al efector o al centro de salud”.

Por su parte, Eter Senn indicó que "se trata de ambulancias que estaban en talleres, olvidadas o directamente abandonadas. Vimos que podíamos recuperarlas y ampliar así la red de emergencias y traslados de la región con el esfuerzo de muchos. Para ello, el aporte del senador Calvo fue fundamental”.

“Rafaela recibió dos vehículos, al igual que Colonia Aldao, Lehmann, Ataliva, Tacural, Villa San José y Castellanos. Garibaldi recibió una silla de ruedas adaptada nueva. El total de la inversión en materia sanitaria fue de $695.000”, explicó Senn.

Finalmente, la Coordinadora de la Región II de Salud resaltó: “Esta entrega quiere decir que una ambulancia esta disponible y en condiciones, fundamentalmente en cada localidad, es para que todas las personas que necesitan puedan acceder al sistema de salud, en una derivación a un Centro de mayor complejidad que en este caso sería Sunchales o Rafaela. Sin lugar a dudas es muy significativo”.



VACUNACION

Con respecto al plan de vacunación, la Coordinadora de la Región II de Salud, precisó que “se viene haciendo en forma sostenida, dirigida al personal de salud qué es la población objetivo en esta primera instancia y de acuerdo a las pautas que nos dieron desde el Ministerio de Salud. Posteriormente el plan va a continuar con las personas institucionalizadas en los geriátricos y el personal que trabaja allí, después una población objetivo entre las personas mayores de 70 años, luego de 60 a 69 y con posterioridad al personal de seguridad y docente”.

“El primer efector de toda la región que tenía vacunas disponibles fue la ciudad de Rafaela y en esta segunda entrega del primer componente, se incorporó en el departamento Castellanos a la ciudad de Sunchales y la distribución del personal de salud se fue dando de acuerdo a Sunchales o Rafaela en su georeferencia al efector de salud. En el resto de la región se distribuyeron en San Cristóbal, San Guillermo, Ceres y en el departamento 9 de Julio, Tostado; ahí ya incorporamos al personal de salud tanto del sector público como del privado”, manifestó.