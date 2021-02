"El verdadero motor de la economía es el salario" Nacionales 16 de febrero de 2021 Redacción Por LO EXPRESO JOSE DE MENDIGUREN

FOTO ARCHIVO DE MENDIGUREN. El actual presidente del BICE.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El dirigente José de Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), sostuvo que "el verdadero motor de la economía es el salario", por lo cual estimó necesario "desinflar las expectativas inflacionarias" para que el poder adquisitivo se recupere.

"Hay que cuidar entre todos esta estabilidad de dos meses, que se consolide. Y para eso todos debemos ser responsables con los precios y permitir que el verdadero motor de la economía, que es el poder adquisitivo del salario, vuelva a traccionar", enfatizó el funcionario.

En relación al acuerdo de precios y salarios que impulsa el Gobierno, expresó que "si seguimos aceptando que año tras año se destruye el poder adquisitivo, es imposible estabilizar la economía por el crecimiento".

De Mendiguren subrayó, por otra parte, que "de diciembre a acá se recuperaron Us$ 1.200 millones de reservas y estamos ante un año positivo".

"Hay un escenario internacional favorable para la Argentina, ya que Estados Unidos está mas calmo, el dólar se debilita en el mundo, la tasa de interés es bajísima y tenemos una demanda reprimida", añadió.

En este marco, el funcionario consideró que "a la política con mayúsculas le están faltando grandes objetivos. Hace cuatro años que no se discute de otra cosa que no sea las Lelac, las Leliq, el FMI: ¿qué tiene que ver eso con el crecimiento?".