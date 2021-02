Las condolencias expresadas por la AMIA Nacionales 16 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA) expresó ayer sus "condolencias en ocasión del fallecimiento del dos veces presidente Carlos Saúl Menem" y señaló que "será el devenir histórico el que evalúe su mandato, sus aciertos, errores y cuentas pendientes".

"Nuestra tradición nos enseña que el duelo es un momento sagrado que debe abordarse con el máximo respeto y en el que tienen que prevalecer la reflexión y el acompañamiento, sin lugar para gestos o señalamientos oportunistas", plantearon sus autoridades en un comunicado.

Los representantes de la AMIA se manifestaron "respetuosos de la decisión democrática del pueblo argentino", consagrando dos veces consecutivas a Menem como jefe de Estado, aún teniendo "presente que durante su gestión se perpetraron los dos atentados terroristas más importantes contra nuestro país, que aún permanecen impunes", y por los cuales seguirán "exigiendo justicia", indicaron en el texto.

De esa forma aludieron al atentado en la propia sede de la AMIA en 1994 y al perpetrado dos años antes en la Embajada de Israel, que dejaron un saldo de más de un centenar de muertos entre ambos.

"Sin dudas este momento, estas horas, demandan ser responsables, prudentes y dejar de lado las agresiones. Es tiempo de construir, desde una convocatoria plural, una sociedad menos violenta, resiliente y con capacidad de diálogo", finalizó el documento de la AMIA.



COMUNICADO DE LA DAIA

Por su parte, Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, afirmó que el durísimo comunicado de la institución contra el fallecido Carlos Menem no fue enviado "en el momento oportuno", pero consideró que "tampoco había otro".

"El comunicado es impactante, pero fue un recordatorio", resaltó el titular de la entidad judía.

"No dejemos de recordar que en el gobierno del doctor Menem (Carlos) hubo dos atentados terroristas", aseguró el presidente de la DAIA, y sostuvo que tras un episodio de estas características "las primeras investigaciones siempre son determinantes", pero no se hicieron bien durante el gobierno menemista, que había sido acusado de encubrir el ataque a la AMIA, ocurrido en 1994.