Matías Rossi se coronó en Súper TC2000 Deportes 15 de febrero de 2021 Redacción Por Fue tercero en la carrera final del campeonato corrida en Buenos Aires, donde ganó Agustín Canapino, a quien no le alcanzó el triunfo. Segundo fue Julián Santero.

FOTO PRENSA SUPER TC2000 FELICIDAD. Matías Rossi celebra el campeonato, mientras Agustín Canapino observa.

El bonaerense Matías Rossi (Toyota) se consagró ayer campeón del Súper TC2000 al arribar en el tercer puesto en la última fecha de la categoría, segunda en importancia del automovilismo nacional, que se disputó en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires y fue ganada por su rival por el título, el entrerriano Agustín Canapino (Chevrolet).

Rossi, que completó el podio detrás de Julián Santero, su compañero de equipo, consiguió su quinto título en la categoría, los dos primeros con la denominación "TC2000" (2006, 2007 y 2011) y los últimos en la actual (2013 y 2020). "Estoy muy emocionado, feliz, es espectacular la sensación que uno siente. Hacía rato que no ganábamos un título y se disfruta un montón", afirmó Rossi, que le ganó a su rival contemporáneo gracias al colchón de puntos de una temporada compleja por la pandemia de coronavirus.

"Éste no lo podíamos perder por la contundencia del equipo, tuvimos dominio en ocho de los diez eventos, Canapino levantó al final, pero el equipo demostró una muy buena interpretación", agregó Rossi, que también fue campeón de Turismo Carretera y Turismo Nacional en 2014, y el Top Race en 2019.

"Siempre fuimos positivos, pero mientras den los números todo es posible, no podíamos cantar victoria porque Canapino vino a hacer lo que hizo", remarcó el campeón, de 36 años. Canapino dominó de punta a punta para cumplir su trabajo y esperar que un tropezón de Rossi le diera el título, pero el bonaerense no falló, fue prolijo y tuvo de su lado el regular rendimiento del Toyota.

El arrecifeño le arrebató la punta de la carrera a Santero de entrada, con una largada muy buena en la que aceleró más rápido que el resto. Promediando la competencia, Santero atacó a Canapino en la pelea por la primera posición, mientras que los Renault de Ardusso y Pernía presionaron a Rossi, quien ocupaba la tercera colocación del clasificador.

Sobre el cierre de la vuelta 18, Pernía doblegó a Ardusso y se transformó en el nuevo cuarto de la carrera, pero nadie pudo modificar la victoria de Canapino y el título de Rossi.

El Misil logró el cetro de campeón con 188 puntos, seguido por Canapino con 180 y Santero con 132 unidades. Por su parte, Toyota se alzó con los título de equipos y de marcas.



LA CLASIFICACION

1) Agustín Canapino (Chevrolet) en 45m39s037/1000 a un promedio de 134,346 km/h; 2) Julián Santero (Toyota) a 1s875; 3) Matías Rossi (Toyota) a 2s278; 4) Leonel Pernía (Renault); 5) Facundo Ardusso (Renault); 6) Rubens Barrichello (Toyota); 7) Bernardo Llaver (Chevrolet); 8) Matías Milla (Renault); 9) Fabián Yannantuoni (Honda) y 10) Nicolás Moscardini (Honda).