Barcelona ganó la Copa del Rey

Barcelona, con un aporte mínimo del argentino Leandro Bolmaro, se adjudicó el domingo la Copa del Rey de básquetbol, en España, tras derrotar en la final a Real Madrid, por 88-73. En el estadio Wizink Center (exPalacio de los Deportes) de la capital española, el quinteto blaugrana dominó, de principio a fin, y se impuso con la siguiente progresión: 20-11, 52-31, 69-50 y 88-73.

El cordobés Bolmaro, de 20 años, apenas tuvo rodaje en el quinteto que orienta el DT lituano Sarunas Jasikevicius. El exalero de Bahía Basket, elegido en el draft NBA 2020 por Minnesota Timberwolves, estuvo en cancha solamente 40 segundos.

Los verdaderos artífices de la victoria del Barcelona, que volvió a hacerse del título desde la temporada 2019 (cuando derrotó por 94-93 al mismo rival de la víspera, también en Madrid), fueron los extranjeros Cory Higgins y Nick Calathes.

Higgins, alero estadounidense, aportó 20 tantos y 3 rebotes, números que le permitieron erigirse en el ‘Jugador más valioso’ (MVP), elegido por la organización. Por su lado, el base griego Calathes firmó una planilla con 12 unidades, 9 pases gol, 5 rebotes y 2 recuperos en 31m., según registró un informe de la ACB.

En Real Madrid, que resignó el cetro que había conquistado la pasada edición (al superar a Unicaja Málaga en la definición), el alero santiagueño Gabriel Deck se alistó como titular y estuvo en cancha durante más de 26 minutos. El exjugador de San Lorenzo consiguió 9 puntos (2-4 en dobles, 1-1 en triples, 2-2 en libres), 3 rebotes y un robo. Mientras que el escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) no sumó tantos y apenas repartió una asistencia en 4 minutos.



DELFINO SUBCAMPEON

Libertas Pesaro, con participación argentina, no tuvo mayores opciones y cayó holgadamente ante Armani Milano, por 87 a 59, en la final de la Copa Italia de básquetbol, jugada ayer en la ciudad de Milán. El encuentro se disputó en el MedioLanum Forum de Milán, donde se celebró toda la etapa final de la competencia, que se inició el jueves pasado.

El escolta santafesino Carlos Delfino (ex Milwaukee Bucks, Detroit Pistons y Houston Rockets de la NBA) estuvo en cancha durante 23 minutos. El campeón olímpico en Atenas 2004 consiguió 5 puntos (1-4 en dobles, 1-6 en triples), 3 asistencias y 2 rebotes.

Mientras que el base cordobés Ariel Filloy (ex Atenas) colaboró con 5 tantos (1-5 en dobles, 1-2 en triples), 2 rebotes y 2 pases gol en 19m.