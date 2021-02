Castaño recuperó la corona

El bonaerense Brian Castaño se reposicionó de la mejor manera al consagrarse campeón superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) con un claro triunfo en fallo unánime sobre el brasileño Patrick Teixeira, en una pelea disputada en California, Estados Unidos. Castaño, de 31 años, lanzó todo su repertorio en el Fantasy Springs Casino de Indio, para recuperar el cetro mundial, luego de haber sido despojado del mismo título pero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras una polémica decisión dirigencial.

Es que para la AMB, Castaño dilató el combate obligatorio contra el francés Michel Soro -su argumento fue no estar de acuerdo en las condiciones-. Así le llegó esta chance, también demorada y reprogramada por la pandemia de coronavirus, y Castaño, que vistió un short homenaje al futbolista fallecido Diego Maradona, no la desaprovechó para mantener su invicto.

El pugilista nacido en la localidad bonaerense de Isidro Casanova estuvo durante meses preparando el combate en Los Angeles, donde se trasladó con su familia y pasó las últimas Fiestas. El "Boxi" no tuvo piedad con Teixeira, dominó la pelea de principio a fin en una demoledora actuación y se quedó con el tan deseado título OMB por decisión unánime en las tarjetas.

Castaño, que quedó con un récord de 17 victorias (12 antes del límite) y 1 empate, se impuso con números de 120-108, 119- 109 y 117-111, lo que evidenció su dominio sobre el cuadrilátero. Entonces, la calidad del logro es doble porque el bonaerense venía con más de un año de inactividad (seis peleas en cinco años): su última vez había sido el 2 de noviembre del 2019 con un triunfo por nocaut ante el nigeriano Wale Omotoso en la ciudad de Oxon Hill, Maryland, Estados Unidos.

El argentino había conquistado el cinturón mundialista de la AMB a finales de 2016 cuando superó a Emmanuel de Jesus en Argentina, y lo pudo defender en tres ocasiones: venció a los franceses Michel Soro y Cedric Vitu, y luego empató en las tarjetas contra el cubano Erislandy Lara, antes de ser despojado del cetro.

"Esto es para todo Argentina. Gracias por el apoyo y vamos por más", alcanzó a decir Castaño, apenas se cruzó el cetro sobre su pecho. Ahora, el bonaerense tiene el camino allanado para plantearse objetivos deportivos y económicos más grandes, como una posible unificación con el norteamericano Jermell Charlo (campeón superwelter CMB, AMB y FIB), o una pelea importante con Terence Crawford, quien está dispuesto a subir de categoría.