Francia sorprendió a Irlanda Deportes 15 de febrero de 2021 Redacción Por En Dublin, los franceses se impusieron por 15-13 y así confirmaron su candidatura en este Seis Naciones que ya cumplió su segunda fecha.

Francia se impuso en Dublín por primera vez desde 2011 frente a Irlanda (15-13), una victoria que permite al XV del Gallo mantener el liderato del tradicional torneo Seis Naciones de rugby al cabo de las dos primeras jornadas de la competencia.

Los franceses se impusieron gracias los tries de Charles Ollivon (PT 28m) y de Damian Penaud (ST 14m), pese a que los irlandeses les incomodaron en su juego, al punto de conceder nueve penales -seis en la primera parte-.

Los Bleus, que debutaron la semana pasada con una contundente victoria frente a Italia (50-10), tendrán ahora una semana de descanso antes de recibir a Escocia el 28 de febrero.

Irlanda, por su parte, se queda prácticamente sin opciones de título tras sumar su segunda derrota en el torneo, después de debutar con una derrota frente a Gales.



Las Posiciones: Francia 9, puntos; Gales 9; Inglaterra 6; Escocia 5; Irlanda 2; Italia 0.



La próxima fecha (3ª): 27/02 a las 11.15hs Italia vs Irlanda, a las 13.45hs Gales vs Inglaterra; 28/02 a las 12.00hs Francia vs Escocia.